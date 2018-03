Alokasi Subsidi Solar Tambah Rp4,1 Triliun

Jakarta: Pemerintah akan menambah anggaran untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang akan terkena dampak dari kenaikan harga minyak dunia.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tambahan anggaran untuk subsidi Solar tak melebihi kisaran Rp4 triliun hingga Rp5 triliun. "Kalau tidak salah waktu itu kita hitung Rp4,1 triliun," kata Ani di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin, 12 Maret 2018.



Dirinya mengatakan subsidi untuk Solar akan dinaikkan dari sebelumnya Rp500 per liter dalam APBN 2018 menjadi Rp1.000 per liter dengan volume konsumsi sebesar 16,3 juta kilo liter.



Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, kebijakan tersebut diambil dalam menyikapi situasi kenaikan harga minyak dunia tanpa harus memberikan beban lebih kepada masyarakat, sebab pemerintah menganggap daya beli masyarakat perlu dijaga sehingga bisa menjadi motor penggerak roda ekonomi.



"Jadi kita akan mengalokasikan kenaikan subsidi Solar sehingga Pertamina enggak mengalami beban perusahaan," jelas Ani.

(SAW)