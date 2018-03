Pupuk Masih Minta Harga Gas Murah

Jakarta: PT Pupuk Indonesia (Persero) masih meminta harga gas murah meskipun pemerintah telah menurunkan harga gas untuk industri menjadi USD6 per MMBTU.



Hal itu disampaikan Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat, sebab gas menjadi bahan baku dalam produksi pupuk. Ia menyebut untuk biaya gas saja menyumbang 78 persen dari seluruh biaya kegiatan produksi pupuk.



"Sebenarnya harga gas sudah ikut apa yang ditetapkan pemerintah, Kementerian ESDM. Harapan kami bisa lebih murah lebih baik," kata Aas di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018.



Aas menyampaikan penurunan harga gas untuk industri sudah sangat dirasakan dampaknya bagi Pupuk Indonesia. Semula gas yang dibeli pupuk berkisar USD8 sampai USD9 per MMBTU, saat ini sudah turun menjadi USD6 per MMBTU.



"Dampak harga ini berpengaruh. Tapi apapun, kami berterima kasih. Sebelumnya kan harga gas USD8-USD9 kemarin ditetapkan USD6. Mudah mudahkan pemerintah bisa berikan harga lebih baik lagi," ucap dia.



Tahun lalu, Aas juga pernah menyebutkan, rata-rata harga gas industri yang ditetapkan pemerintah sebesar USD6 per MMBTU. Harga ini dinilai masih jauh lebih mahal dibandingkan harga gas di negara lain yang berkisar USD1 hingga USD3 per MMBTU.



Belum lagi, mekanisme pembelian gas saat ini yang kebanyaka sistem take or pay membuat perseroan tetap harus membayar meskipun tidak digunakan. Hal itu yang membuat konsen tersendiri dari tubuh perseroan karena berujung pada besaran biaya produksi.

