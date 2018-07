Pemerintah Cari Solusi Kenaikan Harga Minyak Dunia

Jakarta: Institute for Development of Economist and Finance (Indef) menilai pemerintah harus mencari solusi untuk menanggung biaya kenaikan harga minyak dunia yang mencapai dua kali lipat dari asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Saat ini harga minyak dunia bedasarkan brent crude (ICE) USD77,79 per barel dan bedasarkan WTI Crude Oil (Nymex) USD74,71 per barel, sedangkan anggaran APBN 2017 minyak mentah USD48 per barel.



Direktur Indef Enny Sri Hartati mengungkapkan perbedaan tersebut mempengaruhi Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina sebagian besar biaya operasionalnya menggunakan bahan baku dari fosil.



"Di samping harga minyak mentah naik dan rupiah terdepresiasi, yang akan mempengaruhi harga ekonomi produksi, lalu siapa yang menanggung biaya kenaikan ekonomi dari Pertamina dan PLN," ujarnya di Resto Rantang Ibu, Jakarta, Selasa, 3 Juli 2018.



Ia menjelaskan, pemerintah masih ada tanggungan pada BBM bersubsidi yang dijanjikan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2019 dan tarif dasar listrik. Sehingga perlu ada solusi jangka panjang yang dapat menanggulangi kinerja BUMN serta untuk menenangkan harga pasar yang melonjak.



"Sekarang pertalite yang tidak naik tidak bisa mengerem dampak psikologis masyarakat ketika pertamax sudah naik, lalu apakah pemerintah mengambil kebijakan subsidi," tanyanya.



Lebih lanjut ia menuturkan, pada 2015 ketika BBM dunia anjlok dan pemerintah berencana untuk memangkas BBM bersubsidi, seharusnya dana itu segara dialokasikan kepada pengembangan energi alternatif pengganti BBM.



"Harusnya mumpung minyak turun dan subsidi turun maka segara anggaran yang sebelumnya untuk BBM itu dikonversi ke peningkatan ketersediaan energi-energi alternatif," tutupnya.





(SAW)