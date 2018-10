Pemerintah Panen Penerimaan Migas hingga USD11,9 Miliar

Jakarta: Pemerintah memetik dampak positif dari kenaikan harga minyak. Pemerintah memanen hasil melalui penerimaan negara di sektor migas.



Mengutip data Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, Minggu, 7 Oktober 2018, realisasi penerimaan negara di sektor migas sebesar USD11,8 miliar atau setara Rp158,1 triliun (asumsi kurs Rp13.400/USD). Nominal tersebut merupakan capaian hingga kuartal III 2018.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menyatakan capaian tersebut sudah 99 persen dari target penerimaan migas sebesar USD11,9 miliar. Sementara perkiraan penerimaan migas hingga akhir tahun akan melebihi target yaitu 135 persen atau USD16,1 miliar.



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis realisasi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) untuk September di posisi USD74,88 per barel.

Posisi tersebut mengalami kenaikan sebesar USD5,53 per barel dari posisi bulan sebelumnya Agustus yang sebesar USD69,36 per barel.



Berdasarkan catatan tim harga minyak Kementerian ESDM, untuk periode yang sama Dated Brent naik sebesar USD6,23 per barel dari USD72,62 per barel menjadi USD78,85 per barel. Brent (ICE) naik sebesar USD5,27 per barel dari USD73,84 per barel menjadi USD79,11 per barel.



Sementara WTI (Nymex) naik sebesar USD2,24 per barel dari USD67,85 per barel menjadi USD70,08 per barel. Kemudian Basket OPEC naik sebesar USD4,70 per barel dari USD72,26 per barel menjadi USD76,95 per barel.



Kenaikan harga minyak mentah dunia ini dipengaruhi laporan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). OPEC mencatat adanya penurunan proyeksi suplai minyak dari negara-negara Non-OPEC pada kuartal ketiga 2018 sebesar 30 ribu bph menjadi 59,64 juta bph.







(SAW)