Penggunaan Gas Pembangkit Bisa Hemat Rp70 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Dito Ganinduto menilai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemakaian gas untuk pembangkit lebih diutamakan dinilai tepat. Namun, komitmen itu harus direalisasikan dengan membangun infrastruktur gas dan juga memilih energi pembangkit paling efisien.



Gas sebagai bahan bakar pembangkit dinilai tepat meski harga Marine Fuel Oil (MFO) atau diesel saat ini relatif rendah. Namun penggunaan bahan bakar minyak (BBM) tidak bisa lagi jadi patokan untuk dipakai sebagai energi primer pembangkit. Penggunaan BBM berimplikasi pada tingginya biaya pemeliharaan dan isu lingkungan.

Belum lagi, jika penggunaan diesel dialihkan sepenuhnya ke gas, akan ada penghematan mencapai Rp70 triliun. Angka ini, merujuk pada dana pembelian BBM oleh PLN untuk kapasitas pembangkit total sebesar 7.000 megawatt (mw)."Prioritas ke gas itu sudah tepat karena bisa menurunkan biaya pokok pembangkit, sehingga suplai energi menjadi murah," ujar Dito melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa 4 April 2017.Hasil penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Kementerian ESDM, penggunaan gas jauh lebih hemat dibandingkan BBM. Perbandingannya satu liter solar/bensin sama dengan 240 gram gas. Ini artinya penggunan gas bisa lima kali lebih hemat dibandingkan BBM."Sekarang eranya jangan pakai diesel lagi. Memang untuk gas, perlu investasi besar, Namun jika infrastruktur tersedia, kemudian gas terdistribusi, ada multiplier effect yang justru jauh lebih besar lagi. Otomatis di daerah itu industri akan berkembang. Itu sudah pasti," tegas Dito.Ia menjanjikan, akan terus mengawasi PLN untuk benar-benar komitmen menggunakan gas dan meminimalkan solar atau diesel untuk pembangkit. "Kami minta PLN lebih serius lagi dalam hal ini," tegasnya.Di sisi lain, Dito mengkritisi pernyataan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang membandingkan biaya pengapalan LNG dari Bontang ke Tanjung Benoa sebesar USD1,9 per mmbtu (million metrix british thermal unit ), sementara biaya pengapalan LNG dari Tangguh di Papua ke Terminal Penerimaan dan Regasifikasi LNG Arun di Aceh hanya USD0,08 per mmbtu, padahal data PLN mencatat harga sebesar USD0,6 per mmbtu.Menurut Dito, perbandingan itu mesti dilihat lebih luas. Misalnya, perbedaan harga itu bisa jadi berkaitan dengan kontrak pembelian gas dilakukan dan durasi berapa lama durasi kontrak."Makanya, kami minta ke Menteri ESDM data baru neraca gas. Bagaimana kebutuhannya, pasokannya, gas balance, infrastruktur yang dibangun sesuaikan kebutuhan dan pasokan. Jangan pula, tata kelola gas ini berubah, setiap ganti menteri ESDM, kemudian kebijakan berganti lagi," tutur Dito.(AHL)