Pertamina Raih Investasi Rp97,5 Triliun

Nusa Dua: PT Pertamina (Persero) mendapatkan investasi dengan nilai terbesar yakni USD6,5 miliar atau setara Rp97,5 triliun dalam Forum Investasi Indonesia di Rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018. Investasi ini diharapkan memacu laju bisnis bisa lebih baik lagi di masa mendatang.



Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan investasi yang setara Rp97,5 triliun (kurs Rp15 ribu per USD) itu untuk membangun pabrik bahan baku petrokimia berskala internasional. Pertamina akan mengerjakan proyek petrokimia itu dengan perusahaan minyak dan gas di Taiwan, CPC Corporation.

"Di sektor migas, kerja sama Pertamina dengan dengan CPC Taiwan paling besar. Ini bangun nafta cracker dalam proyek pembangunan pabrik petrokimia," kata Rini, seperti dikutip dari Antara, di Nusa Dua, Bali, Jumat, 12 Oktober 2018.



Rini menjelaskan produk yang dihasilkan dalam proyek ini adalah turunan dari minyak mentah yang bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia. Setelah proyek ini selesai dapat mengurangi impor bahan baku senilai USD2,4 miliar per tahun. Devisa Indonesia dengan nilai yang setara juga dapat dihemat dan disimpan untuk menjaga nilai tukar rupiah.



"Kita bisa hemat USD2,4 miliar. Ini bisa menurunkan angka impor," kata dia.



Selain Pertamina, di sektor energi juga ada proyek hilirisasi Antam dan Inalum dengan perusahaan dari Tiongkok yaitu Aluminium Corporation of China Limited (Chalco) di Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi mencapai USD850 juta.



Kerja sama Antam, Inalum dan Chalco ini juga bisa menekan impor dan menghemat devisa hingga USD600 juta. "Hilirisasi Antam dan Inalum di Mempawah. Mereka ubah bauskit jadi alumina hingga 1 juta per ton," kata dia.



Total, dari Forum Investasi Infrastruktur di Pertemuan IMF-WB, Indonesia melalui 14 BUMN meraup USD13,5 miliar atau setara Rp202,5 triliun. Sebanyak 80 persen kesepakatan investasi dan pembiayaan itu berupa kemitraan strategis (strategic partnership), sedangkan sisanya merupakan pembiayaan proyek dan investasi pasar modal.





(ABD)