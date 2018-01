Kementerian ESDM Terbitkan Aturan Baru untuk Sederhanakan Regulasi

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakukan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan. Aturan ini dibuat sebagai upaya meningkatkan keselamatan ketenagalistrikan dan menyederhanakan regulasi yang ada.



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng mengatakan aturan baru ini juga sebagai penataan dan penyederhanaan atas aturan-aturan sebelumnya yang menggabungkan semua produk wajib SNI ketenagalistrikan. Peraturan ini mencabut semua Keputusan atau Peraturan Menteri ESDM yang sebelumnya mengatur pemberlakuan SNI sebagai standar wajib.

"Penyusunan aturan ini adalah upaya mendukung pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi XV dan melaksanakan instruksi Presiden untuk melakukan penyederhanaan peraturan atau regulasi," kata Andy di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2018.



Andy menjelaskan Kementerian ESDM telah mencabut dan menyederhanakan sepuluh Permen ESDM dan satu Kepmen ESDM menjadi satu Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib SNI di Bidang Ketenagalistrikan.



Regulasi ini menggabungkan dan menyederhanakan beberapa Permen ESDM lama terkait standar wajib untuk Luminer, Pemutus Sirkuit Arus Bolak-Balik (MCB), Sakelar, Kipas Angin, Tusuk Kontak dan Kotak Kontak, Ballast Elektronik, dan pemutus Sirkuit Arus Sisa (RCCB).









"Permen baru ini lebih memperjelas pengklasifikasian produk peralatan tenaga listrik sehingga lebih mudah dalam pengawasan melalui penambahan kode Ex pada kode pengklasifikasian produk perdagangan atau Harmonized System (HS) peralatan tenaga listrik," jelas Andy.





(SAW)