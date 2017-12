Jual Pertalite, Pertamina Luncurkan Pengecer Kecil Resmi

Jakarta: PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan PT Garuda Mas Energi meluncurkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tingkat pengecer resmi untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari SPBU komersil.



Direktur Pemasaran Pertamina M Iskandar mengatakan SPBU eceran yang diberi nama G-Lite ini akan menyalurkan BBM Pertamina yang selama ini disalurkan oleh pengecer tidak resmi, Pertamini.

"Garuda Mas Energi untuk mempercepat penetrasi ke pasar dengan produk G-Lite untuk mengembangkan penyalur usaha kecil dalam hal ini merangkul yang sudah marak itu Pertamini," kata Iskandar di SPBU Pertamina, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.



Hampir mirip dengan Pertamini, konsep bisnis retail G-Lite menjual BBM berjenis pertalite. Namun yang membedakannya adalah SPBU G-Lite ini sudah legal.



G-Lite telah mengantongi lisensi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Termasuk didalamnya mengenai kualitas BBM, keamanan, dan pengukurannya.



"Namun jaminan dan kualitas takaran harus berkualitas," imbuh Marketing Communication Project Coordinator Pertamina Dendi T Danianto.



Dendi menambahkan, keberadaan G-Lite diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kecil dan mikro.



"Rule of the game jelas. Mudah-mudahan dengan keberpihakan ekonomi kecil negara kita menjadi lebih baik melayani rakyat," pungkas Dendi.



Mengutip Antara, harga jual G-Lite adalah Rp9.000 per liter, sedangkan harga BBM sampai kepada peretail adalah Rp7.500, sehingga para retailer akan memiliki margin keuntungan Rp1.500 per liter, dengan catatan harga tersebut berlaku di Jawa. Di Jabodetabek sudah terdapat sebanyak 28 booth G-Lite.







(SAW)