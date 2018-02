Pertamina akan Pasok LNG ke Bangladesh dan Pakistan

Jakarta: PT Pertamina (Persero) akan memasok gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) ke Bangladesh dan Pakistan.



Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, kerja sama di bidang energi antara Indonesia dengan Bangladesh dan Pakistan ini sudah diinisiasi pemerintah sejak September 2017 lalu.

Untuk kerja sama dengan Bangladesh, Adiatma menuturkan, ditandai penandatanganan letter of intent (LOI) binding. LOI berisi kesepakatan pasokan LNG antara Pertamina dan Petrobangla.



"Kesepakatan komersial tersebut, dilakukan sebagai tindak lanjut semangat kerja sama di bidang energi antara kedua negara, dimana mendapat dukungan penuh dari pemerintah," kata Adiatma dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 1 Februari 2018.





Dalam LOI binding tersebut, Pertamina akan memasok LNG sebesar 1 mtpa (million tons per annum/ juta ton per tahun) selama 10 tahun.



"Nantinya Pertamina akan memasok LNG di Bangladesh, dengan volume 1 juta ton per tahun selama 10 tahun dengan nilai total USD4 miliar dan akan mulai disuplai pada kuartal ke-empat tahun 2018," jelas Adiatma.



Sementara itu, untuk kerja sama pasokan LNG ke Pakistan Adiatma melanjutkan, ditandai dengan penandatanganan IGA (Inter Governmental Agreement) pada 27 Januari 2018.



Pertamina dan Pakistan LNG Ltd, akan menindaklanjuti dengan pembahasan perjanjian jual beli LNG (Sales and Purchase Agreement/SPA LNG) yang diproyeksikan sebesar 1,5 mtpa selama 10 tahun dengan opsi perpanjangan lima tahun.



"Bila transaksi ini terwujud, akan bernilai sekitar USD6,4 miliar," pungkas dia.





(SAW)