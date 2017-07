Pemerintah Perpanjang Jadwal Lelang Wilayah Kerja Migas 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperpanjang jadwal lelang Wilayah Kerja (WK) Migas di 2017. Hal itu dilakukan supaya memberikan waktu yang cukup bagi para calon peserta lelang WK Migas 2017 untuk melakukan evaluasi keekonomian pada kondisi harga minyak bumi yang masih rendah saat ini.



Mengutip laman resmi Ditjen Migas, di Jakarta, Selasa 25 Juli 2017, pemerintah memberikan keleluasan waktu lelang melalui perpanjangan jadwal penawaran langsung WK Migas Konvensional dan Nonkonvensional 2017.

Untuk WK Migas Nonkonvensional, akses bid document dapat dilakukan sampai dengan 7 September 2017. Pemasukan dokumen partisipasi dilakukan sampai dengan 14 September 2017 Sementara, WK Konvensional, aakses bid document dapat dilakukan sampai dengan 11 September 2017. Pemasukan Dokumen partisipasi dilakukan sampai dengan 18 September 2017Sedangkan untuk jadwal lelang reguler tidak ada perubahan. Panduan akses bid dokumen dan layanan registrasi bagi para perusahaan peserta lelang dapat dilakukan melalui website http://e-wkmigas.esdm.go.id.WK migas yang dilelangkan tidak mengalami perubahan yakni sebanyak 15 WK migas yang terdiri dari 10 WK migas konvensional dan 5 WK mgas non konvensional. Ke 15WK Migas ini ditawarkan melalui mekanisme penawaran langsung dan lelang reguler dengan rincian sebagai berikut:A. Penawaran Langsung WK Migas Konvensional:1. Andaman I, Lepas Pantai Aceh.2. Andaman II, Lepas Pantai Aceh.3. South Tuna, Lepas Pantai Natuna.4. Merak Lampung, Lepas Pantai dan Daratan Banten-Lampung.5. Pekawai, Lepas Pantai Kalimantan Timur.6. West Yamdena, Lepas Pantai dan Daratan Maluku.7. Kasuri III, Daratan Papua Barat.B. Lelang Reguler/Reguler Tender WK Konvensional:1. Tongkol, Lepas Pantai Natuna.2. East Tanimbar, Lepas Pantai Maluku.3. Mamberamo, Daratan dan Lepas Pantai PapuaC. Penawaran Langsung WK Migas Non Konvensional:1.MNK Jambi I, Onshore Jambi, Shale Hydrocarbon.2. MNK Jambi II, Onshore Jambi & Sumatera Selatan, Shale Hydrocarbon.3. GMB West Air Komering, Onshore Sumatera Selatan, CBM.D. Lelang Reguler WK Migas Non Konvensional1. GMB Raja, Onshore Sumatera Selatan, CBM.2. GMB Bungamas, Onshore Sumatera Selatan, CBM.(ABD)