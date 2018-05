PLN Yakin Global Bond Laris Manis

Jakarta: PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) mengklaim setelah melakukan road show ke beberapa negara banyak yang tertarik dengan global bond atau obligasi global yang akan diterbitkan PLN. Adapun penerbitan obligasi ini diharapkan terserap maksimal dan nantinya bisa mendukung laju bisnis PLN di kemudian hari.



Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprapteka menyebutkan setelah melakukan road show ke New York, Amerika Serikat; London, Inggris; Hong Kong, dan Singapura, terlihat peminat global bond PLN sangat besar, terutama di New York.

"Banyak (peminatnya) dong. Kemarin ke AS di New York dan London. Di Asia, itu Hong Kong Singapura," kata Made, di Jakarta, Selasa malam, 22 Mei 2018.



Made menjelaskan dalam pembangunan pembangkit 10 ribu Megawatt (MW) serta gardu induk dan transmisi, PLN membutuhkan pembiayaan sekitar Rp585 triliun. Dari kebutuhan pembiayaan itu sekitar 65 persen bisa terpenuhi dari utang. Karena itu, perseroan berencana menerbitkan global bond di semester I.



"Kan kita gini, 35 ribu MW, 25 ribunya IPP. Yang 10 ribu kita (PLN). 10 ribu plus transmisi dan gardu induk. Jadi totalnya Rp585 triliun. Total Rp585 triliun ini kalau rasio perbankan itu bisanya 65 persennya atau sekitar Rp385 triliun," ujar Made.



Namun, lanjut Made, perolehan dana segar itu tidak dapat diperoleh secara langsung melainkan bertahap. Dana segar itu akan turun berdasarkan progres pembangunan pembangkit, gardu induk, dan transmisi. "Nah itu bertahap. Kan tidak mungkin ambil sekarang. Jadi sesuai dengan proses. Kita kalau cari dana itu sesuai dengan progres," tukas Made.



Sebelumnya, Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyatakan, PLN berencana menerbitkan global bond pada semester I-2018 untuk membiayai investasi serta membayar utang-utang obligasi terdahulu. "Terbesar untuk investasi terus prefailing guna menutup obligasi-obligasi yang mahal," kata Sofyan.



Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Roekman menambahkan alasan PLN berencana menerbitkan global bond lantaran kebutuhan pendanaan korporat cukup besar. Saat ini, PLN masih memilki kesejangan dalam pendanaan karena investasi yang dikeluarkan tahun ini cukup besar.



"Ingin road show. Bagaimana gap funding kita cukup besar ya. Kita keuntungan juga setahun ini investasi besar dan kita lihat tergantung pasar," ungkap Syofvi.









(ABD)