Sudah Bayar Signature Bonus Pertamina Kelola Delapan Wilayah Kerja Terminasi

Jakarta: Pemerintah menyatakan telah menyerahkan 100 persen hak partisipasi delapan wilayah yang habis kontrak atau terminasi di 2018 kepada PT Pertamina (Persero). Pemerintah pun telah menerima bonus tanda tangan yang seharusnya dipenuhi oleh Pertamina.



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan Pertamina sudah membayar seluruh kewajiban bonus tanda tangan delapan wilayah kerja migas tersebut dan besok Jumat, 20 April 2018 akan dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama delapan wilayah kerja itu.

"Sudah bayar, Insyaallah besok tanda tangan kontrak," kata Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis 19 April 2018.



Sementara itu ditemui di Hotel Dharmawangsa, Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Susyanto menyampaikan kedelapan wilayah kerja terminasi sudah diserahkan ke Pertamina.



Namun, karena tidak ada perkembangan sehingga pemerintah merasa dirugikan maka pemerintah memanggil kontraktor eksisting untuk menggarap wilayah kerja tersebut bersama Pertamina.



Tetapi pembagian hak partisipasi antara Pertamina dan kontraktor eksisting yang ditetapkan pada awal kontrak dinilai akan memakan waktu lama maka pemerintah mengubah kembali rencana tersebut dan memberikan ke Pertamina seluruhnya.



Setelah itu share down dengan kontraktor lain akan diserahkan kepada Pertamina secara business to business. "Pertamina nanti dia bisa share down kemanapun," ucap Susyanto.



Adapun kedelapan wilayah kerja yang akan dikelola Pertamina adalah Blok Ogan Komering, Tuban, South East Sumatera, Sanga-Sanga, East Kalimantan, Attaka, Tengah, serta North Sumatera Offshore.







