Berpacu dengan Waktu Kembangkan Shale Oil

Jakarta: Pemerintah terus mengusahakan dan mempermudah pengembangan shale oil (minyak serpih) gas di Indonesia, namun sayangnya banyak faktor yang tidak mendukung.



Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan pengembangan shale oil dan shale gas bermuara pada teknologi dan komersialisasi.

"Apa kunci shale oil dan shale gas itu? Kunci dari shale oil dan shale gas itu ada tiga. Tapi bermuara pada teknologi dan komersial," kata Arcandra di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis, 19 April 2018.



Ia mencontohkan banyak faktor yang tidak mendukung pengembangan shale oil di dalam negeri. Pertama adalah perizinan. Butuh waktu dua tahun untuk mendapatkan izin pengeboran (drilling) di Indonesia. Sementara di West Texas hanya membutuhkan waktu dua minggu untuk mendapatkan persetujuan tersebut.



"Dua tahun dibandingkan dengan dua minggu. Mungkin shale oil dan shale gas menjadi disruption juga di Indonesia," ucap dia.



Jika proses bisnis migas terus seperti ini, Ia mengaku pesimistis terhadap pengembangan shale oil di masa depan. Sebab, katanya, pengembangan shale oil dan shale gas layaknya berburu dengan waktu.



Ahli perminyakan lepas pantai ini juga membeberkan bahwa permainan dalam mengembangkan shale oil adalah berburu dengan kecepatan waktu. Penurunan produksi natural (natural decline) dalam pengembangan shale oil cepat terjadi sangat cepat. Maka, proses perizinan-perizinan untuk melakukan pengeboran juga diperlukan secepat mungkin.



"Karena permainan dari shale oil itu adalah kecepatan melakukan drilling. Karena apa? Declining curve-nya itu sangat tajam. Setahun itu sudah curam sekali. Maka diperlukan drilling well selanjutnya yang banyak sekali," beber dia.



Selain itu dari segi teknologi juga sangat diperlukan dalam pengembangan shale oil ini. Ia menyebutkan, di Indonesia penggunaan teknologi harus sesuai dengan budget procurement dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi saat menggunakan skema kontrak cost recovery.



"Yang saya rasakan setelah dua tahun di sini (penggunaan teknologi baru) sangat susah. Kenapa? Cost recovery berdasarkan state budget. Procurement proses harus mengikuti cara procurement government. Ini menurut saya sebuah tantangan besar sekali kalau mau mengaplikasikan sebuah teknologi," ungkap dia.



Belum lagi, lanjut Arcandra, tantangan apakah teknologi yang diterapkan terbukti atau tidak. Jika teknologi itu tidak terbukti berhasil akan banyak audit dari badan atau lembaga negara.



"Jadi bicara disruption apakah mungkin terjadi di Indonesia dengan sistem yang (seperti ini)? Saya agak pesimistis," ucap dia lagi.



Di Amerika, Arcandra kembali bercerita bahwa kemudahan-kemudahan dalam mengembangkan teknologi sangat difasilitasi. Akhirnya dalam waktu tujuh tahun dari 2007 produksi minyak nasional meningkat lebih dari dua kali lipat.



Pada 2007 produksi minyak nasional 4,5 juta barel per hari. Setelah tujuh tahun menjadi 9,5 juta per hari. Penyumbang produksi tersebut kebanyakan adalah perusahaan menengah atau UMKM. Mereka diberi kebebasan untuk mengembangkan teknologi dan kemudahan perizinan.



"Dalam waktu tujuh tahun, 9,5 juta bph akibat kesuksesan dari shale oil dan shale gas. Siapa pelaku shale oil dan shale gas di Amerika, ada yang besar ada yang enggak. Kebanyakan adalah mid company, banyak juga UMKM. Dengan kebebasan mendapat izin yang mudah, dia investasi dapat berpacu," jelas dia.



Tawarkan PSC Gross Split



Oleh karena itu, ia menambahkan, untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut pemerintah telah mengeluarkan skema kontrak baru gross split. Dengan gross split kontraktor akan lebih leluasa mengaplikasikan teknologi. Pemerintah juga terus memangkas perizinan yang dianggap menjadi penghambat investasi.



"Untuk itu apa solusinya? Ini lah solusi yang kita tawarkan gross split. Memang, gross split cost bukan bagian dari government budget. Kontraktor yang merasa teknologi yang pas untuk mengembangkan lapangan dengan fleksibilitas," pungkas dia.









(AHL)