Pelemahan Rupiah Berdampak ke Keuangan PLN

Jakarta: PT PLN (Persero) mengaku pelemahan Rupiah pada akhir pekan lalu membuat keuangan PLN terganggu. Hal itu disebutkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.



Ia mengatakan banyak transaksi yang dilakukan perusahaan listrik pelat merah itu menggunakan kurs dolar. Mulai dari pembelian batu bara, kontrak dengan pengembang swasta (Independent Power Producer/IPP), sampai pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai sumber energi pembangkit.

"Sangat (berpengaruh). Bayar batu bara pakai dolar, pakai IPP pakai dolar, bayar BBM pakai dolar," sebut Sofyan saat di Komplek Parlementer Senayan, Jakarta, Selasa, 24 April 2018.



Ia juga mengungkapkan setiap pelemahan Rp1 per USD memberikan konsekuensi terhadap keuangan perseroan. Oleh karena itu perseroan melakukan banyak efisiensi untuk menutup selisih dari gejolak kurs tersebut.



"Itu memang kan ada selisih per Rp 1 ada konsekuensi. Nambah biaya," kata Sofyan.



Senada dengan Sofyan, Direktur Perencanaan Korporat PLN, Syofvi Roekman menyebutkan pelemahan Rupiah ini membuat rugi kurs pada akhir laporan keuangan akan bertambah.



"Profit loss kan, ada rugi kurs berapa kurs rugi itu kan ngehits kan semua belinya pakai dolar," pungkas Syofvi.



Seperti diketahui, nilai tukar nyaris mencapai Rp14.000 per USD. Rupiah mengalami pelemahan tajam pada penutupan Jumat, 21 April 2018 ke level Rp13.893 per USD. Pelemahan terus berlanjut hingga Selasa, 24 April 2018 yang dibuka di level Rp13.970 per USD.









