Mudik, Pertamina Prediksi Konsumsi Avtur Meningkat 5%

Jakarta: PT Pertamina (Persero) memproyeksikan konsumsi avtur pada musim mudik akan terjadi pada H-5 dan H+7 Idulfitri 2018. Pertamina memprediksi konsumsi avtur sekitar lima persen dari rata-rata normal 15.606 kiloliter (kl) per hari menjadi 16.333 kl per hari.



"Pada puncaknya pada H-5 Idulfitri kami perkirakaan konsumsinya mencapai 17.388 kl per hari, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya pemudik menggunakan pesawat udara selalu melakukan perjalanan mendekati Lebaran," jelas Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 25 Mei 2018.

Dia menjelaskan untuk menjaga stok avtur, sejak H-30 Pertamina menambah frekuensi suplai tanker ke Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) maupun Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM).



Pertamina juga memastikan kesiapan dan kehandalan sarana dan fasilitas di DPPU, memastikan kesiapan RAE Supply (Regular, Alternative & Emergency) di mana seluruh region melakukan simulasi RAE di wilayah masing-masing, khususnya untuk DPPU utama yang menjadi jalur mudik. Baik di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.



Sementara untuk wilayah Jakarta, Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma diperkirakan konsumsi akan lebih besar dari hari biasa. Sebab, Jakarta menjadi konsentrasi pemudik.









(AHL)