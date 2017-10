Kelebihan dan Kekurangan Divestasi Saham Freeport Melalui Right Issue

Metrotvnews.com, Jakarta: Induk usaha PT Freeport Indonesia, Freeport Mc Moran menolak mekanisme divestasi yang diajukan pemerintah.



Dalam surat yang dituliskan Presiden and CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menolak klausul divestasi. Salah satunya terkait skema divestasi. Dalam klausul yang diajukan Pemerintah, divestasi 51 persen Freeport Indonesia dilakukan melalui skema penerbitan saham baru (right issue). Sementara pihak Freeport ngotot melalui jalur pencatatan di bursa saham (initial public offering/IPO). Apa kata analis?

Analis‎ Senior Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada menjelaskan, jika divestasi dilakukan melalui right issue biasanya ditawarkan akan terlebih dahulu kepada pemegang saham eksisting lalu kepada investor luar yang merupakan investor strategis. Dalam hal ini, pemerintah akan menjadi prioritas dalam pengambil alihan saham yang bakal didivestasikan. Hal tersebut akan menjadi dampak positif bagi pemerintah.



"Untuk pemerintah dengan mengambil saham Freeport sebagai mayoritas maka secara langsung dapat menguasai kepemilikan dan pengaturan atas operasional dari Freeport," kata Reza kepada Metrotvnews.com, di Jakarta, Senin 2 Oktober 2017.



Namun, ada juga dampak negatif yang akan diperoleh pemerintah jika divestasi dilakukan melalui right issue. Reza menyebut, dampak negatif itu adalah jika selama ini perusahaan tambang raksasa itu mempunyai utang yang sangat banyak. Utang tersebut akan menjadi tanggungan pemerintah setelah pemerintah membeli saham Freeport.



"Paling dampak negatifnya kalau ternyata Freeport punya utang banyak maka akan jadi tanggungan pemerintah," ucap dia.



Sementara itu, ia menuturkan, jika melalui IPO akan memberikan keleluasaan Freeport. Melalui IPO, jangkauan investor akan lebih luas dan memungkinkan dibeli oleh kerabat-kerabat Freeport itu sendiri.



"Mungkin kalau IPO lebih luas jangkauan investornya. Sementara kalau right issue kan terbatas," ujar dia.



Sejauh ini, ia menambahkan, keberminatan investor pasar modal dalam melirik saham Freeport tergantung informasi yang akan disampaikan Freeport dalam due diligence.



"Nanti tergantung investor tertarik atau tidak. Itu tergantung dari seberapa bagus informasi yang akan disampaikan Freeport pada saat due diligence," pungkas dia.



Freeport telah melakukan divestasi sebesar 9,36 persen kepada pemerintah. Kemudian, Freeport sepakat untuk melakukan divestasi 41,64 persen saham sisanya.









(SAW)