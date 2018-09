Pertamina-ENI Kerja Sama Kembangkan Kilang Dumai dan Plaju

Jakarta: PT Pertamina (Persero) dan ENI S.p.A menandatangani nota kesepahaman kerja sama terintegrasi di antaranya di sektor hilir yaitu potensi pengembangan kilang ramah lingkungan dan peluang bisnis perdagangan, baik migas maupun produk lainnya.



Penandatangan dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Chief Refining and Marketing Officer ENI S.p.A Giuseppe Ricci di Porto Marghera, Venesia, Italia. Penandatanganan ini juga disaksikan langsung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

"Lewat kerja sama ini, Pertamina akan mengembangkan bahan bakar yang ramah lingkungan. Sekaligus mendorong BUMN agar lebih aktif lagi dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan," kata Rini, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 22 September 2018.



Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam menyediakan bahan bakar ramah lingkungan sekaligus mengoptimalkan sumber daya alam dalam negeri untuk menciptakan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional.



Menurutnya ENI dijajaki sebagai partner karena keberhasilannya dalam melakukan konversi kilang konvensional menjadi biorefinery di Porto Maghera pada 2014 serta menjadi 'the world’s first example of conversion of a conventional refinery into a biorefinery'.



"Hal yang sama akan kami jajaki kemungkinannya untuk pengembangan kilang di Dumai dan Plaju, mengingat kilang tersebut berdekatan dengan sumber bahan baku greenfuel, yaitu kelapa sawit, dan dalam hal ini sebagai bentuk sinergi BUMN Pertamina juga akan menjalin kerja sama dengan PTPN," jelas dia.



Kerja sama dengan ENI dalam rangka pengembangan kilang ramah lingkungan ini juga sejalan dengan komitmen Pertamina dalam menjalankan program penyaluran B20 dari pemerintah. Selain menjajaki kerja sama dengan ENI dalam pengembangan kilang, Pertamina juga akan menjajaki kerja sama dengan PTPN.



"Kerja sama itu untuk suplai kelapa sawit sebagai bahan baku greenfuel agar bahan bakar yang dijual tetap affordable bagi masyarakat Indonesia," pungkas Nicke.





(ABD)