Jokowi Ajak Presiden Tiongkok Investasi Turunan CPO

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengundang Presiden Rakyat Tiongkok Xi Jinping untuk berinvestasi pada industri turunan minyak kelapa sawit.



Kerja sama di bidang kelapa sawit ni dibicarakan dalam pertemuan Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing, Tiongkok pada Minggu sore, 14 Mei 2017.



Jokowi mengatakan Indonesia mendukung program amdatory biodesel+5 yang dikembangkan Tiongkok. Ia menuturkan, dengan program tersebut keperluan minyak kelapa sawit akan meningkat.



"Indonesia siap memasok kebutuhan CPO (crude palm oil) ke Tiongkok lebih banyak," kata Jokowi dalam pernyataan tertulisnya, Jakarta, Senin, 15 Mei 2017.



Usulan Indonesia langsung ditanggapi posotif oleh Presiden Xi. Kedua negara ini yakin kerja sama tersebut mampu mempererat hubungna ekonomi antar negara. Jokowi lantas mengapresiasi adanya kegiatan Belt and Road Forum for International Cooperation. Menururtnya kerjsa sama itu akan membawa angin segar bagi Indonesia dan Tiongkok



"Dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin memanfaatkan Konferensi Tingkat Tinggi Belt and Road Forum untuk menciptakan momentum segar terutama untuk kerja sama RRT-Indonesia dalam rangka one belt one road," ucap Presiden.



Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai pertemuan mengatakan inisiatif belt and road ini berawal dari konsep "maritime silkroad" yang disampaikan Presiden Xi pada tahun 2013 di Indonesia.



“Presiden Jokowi mengatakkan bahwa beberapa proyek kemungkinan dapat dikerjasamakan dalam konteks inisiatif belt and road ini. Namun Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia terbuka bekerjasama dengan pihak manapun dengan prinsip-prinsip yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi rakyat, serta mengutamakan kerjasama yang sifatnya Public Private Partnership,” ucap Retno.

