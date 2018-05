Pertamina Perluas Akses Pembelian BBM Nontunai

Jakarta: PT Pertamina (Persero) menggandeng Mastercard untuk menunjang sistem pembayaran transaksi elektronik di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Indonesia.



Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya kedua belah pihak dalam mendorong transaksi nontunai atau cashless di SPBU, sekaligus memperluas akses konsumen dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu yang dikeluarkan dari berbagai issuer terutama yang berlogo Mastercard.

"Terjalinnya kerja sama dengan Mastercard ini, merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi pengemudi kendaraan bermotor di Indonesia dalam bertransaksi di SPBU," kata Vice President Retail Fuel Marketing PT Pertamina (Persero), Jumali, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.



Tidak dapat dipungkiri, transaksi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU dengan tunai masih menjadi kebiasaan masyarakat, namun dengan upaya Pertamina menggandeng berbagai pihak, diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen nontunai.



Kerja sama dengan Mastercard juga merupakan bentuk dukungan Pertamina terhadap kebijakan Bank Indonesia untuk menciptakan cashless society sehingga keamanan proses pembayaran dapat ditingkatkan.



Mastercard, perusahaan teknologi pada industri keuangan global, bangga dapat kembali bekerja sama dengan Pertamina sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah ini sangat sejalan dengan misi Mastercard dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pembayaran non tunai lebih praktis, aman, dan nyaman.



"Melalui kerja sama ini, para pelanggan Pertamina terutama yang memiliki kartu debit ataupun kredit dengan logo Mastercard akan semakin dimudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran di semua SPBU milik Pertamina," ujarnya.



Direktur Mastercard Indonesia Tommy Singgih menambahkan kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi antara Mastercard dan Pertamina yang telah dimulai sejak lima tahun lalu.



"Kami percaya kerja sama ini akan dapat mendorong penggunaan transaksi non tunai di setiap aktivitas pembayaran, termasuk pada saat membeli bahan bakar kendaraan. Oleh karena itu, Mastercard berkomitmen untuk terus menyediakan teknologi pembayaran guna memenuhi kebutuhan para konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran nontunai," imbuh Tommy.



"Dengan berbagai kemudahan dan kenyamanan yang diberikan, kami berharap kerja sama antara Pertamina dan Mastercard dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, serta dapat memudahkan para konsumen setia Pertamax Series dan Dex Series dalam aktivitas berkendara," tutup Jumali.





(AHL)