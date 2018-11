Kewajiban B20 Bikin Impor Solar Turun 4.000 KL/Hari

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut impor solar menurun sejak kewajiban penggunaan biodiesel sebesar 20 persen (B20). Penurunan impor solar dilaporkan mencapai 4.000 kiloliter (kl) per hari.



"Saya lihat teman-teman di Bea Cukai bahwa impor harian turun 4.000 kl," ujar Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 9 November 2018.

Dirinya menambahkan penurunan impor solar lebih besar dibandingkan dengan sebelum penerapan B20. Sementara sampai dengan akhir tahun, Rida belum bisa memprediksi karena harus melihat data impor yang ada di Ditjen Bea dan Cukai.



"Harian ya kalau dibandingkan antara 1 Januari sampai Agustus. Artinya per hari dibandingkan 1 September, kemarin sampai 7 November hariannya itu impornya turun 4.000 kl per hari," jelas dia.



Sedangkan untuk realisasi penyaluran B20, baik subsidi maupun nonsubsidi, diyakini mengalami perbaikan dibandingkan sebelumnya. Hingga akhir tahun diharapkan realisasinya bisa terus membaik.



"Untuk PSO ada lebih (dari 80 persen). Non PSO belum lah, kan baru dua bulan. Membaik lah intinya," pungkasnya.









(AHL)