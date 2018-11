Produksi Pertamina Hulu Energi Lampaui Target

Jakarta: Anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu migas, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), pada September 2018 mencatat rata-rata produksi minyak dan gas (migas) sebesar 229.441 barrel oil equivalent per day (BOEPD). Jumlah tersebut 102,1 persen dari target yang ditetapkan pada periode yang sama sebesar 224.818 BOEPD.



Rata-rata produksi minyak per hari pada September tercatat sebesar 80.103 barrel oil per day (BOPD). Sedangkan produksi gas yang diproduksi PHE rata-rata per hari sepanjang September 2018 mencapai 865 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 105 persen melebihi target pada periode yang sama sebesar 824 MMSCFD.

Direktur Operasi dan Produksi PHE Ekariza mengatakan faktor pendorong yang mendongkrak kinerja operasional PHE pada September 2018 antara lain telah masuknya participating interest (PI) 100 persen PHE Offshore Southeast Sumatra (OSES) untuk pengelolaan migas di Blok Southeast Sumatera (SES).



Selain itu, pemicu peningkatan produksi adalah tercapainya target kinerja produksi migas pada anak-anak perusahaan PHE antara lain JOB Medco E&P Tomori Sulawesi, PHE NSO&NSB, PHE Ogan Komering, BOB Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu, JOB Pertamina Talisman Jambi Merang, dan JOB Pertamina Petrochina Salawati.



"Kontributor terbesar terhadap produksi PHE secara konsolidasi tetap dari PHE Offshore North West Java (ONWJ) baru Blok SES dan ketiga PHE West Madura Offshore (WMO)," ujarnya, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 7 November 2018.



Ekariza mengatakan seiring peningkatan produksi minyak pada September 2018, rata-rata produksi siap jual (lifting) minyak PHE per hari pada September 2018 naik menjadi 81,9 ribu BOPD, lebih tinggi dibandingkan realisasi pada bulan sebelumnya rata-rata sebesar 61 ribu BOPD.



Secara kumulatif hingga akhir kuartal III-2018, PHE membukukan produksi migas sebesar 198.505 BOEPD atau 101,2 persen dari target yang ditetapkan pada periode yang sama sebesar 196.247 BOEPD.



Produksi harian minyak PHE secara kumulatif hingga kuartal III-2018 mencapai rata-rata sebesar 64.051 BOPD atau 97 persen terhadap target yang direncanakan hingga periode yang sama 2018.



Sementara rata-rata produksi harian gas PHE hingga akhir kuartal III-2018 juga mencapai 779 MMSCFD atau 103 persen dari target yang ditetapkan hingga periode yang sama 2018 sebesar 754 MMSCFD.





(AHL)