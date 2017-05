Pertamina, Perusahaan Kecil di Tatanan Dunia

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Pertamina (Persero) boleh saja menjadi perusahaan pelat merah yang terbesar di Indonesia. Namun untuk kelas dunia, Pertamina masih merupakan perusahaan kecil.



"Kita (Pertamina) kecil jika dibandingkan perusahaan sejenis kelas dunia. Apalagi jika dibandingkan dengan national oil company (NOC) dan international oil company (IOC) seperti Shell," ungkap Direktur Pengolahan Pertamina Toharso, saat media workshop, di Hermitage Hotel, Jakarta, Senin 8 Mei 2017.

Lalu, darimana pandangan ukuran perusahaan kecil tersebut terbentuk? Toharso menjelaskan, investasi Pertamina saat ini sebesar USD4 miliar-USD5 miliar per tahun, khususnya hulu.Sementara investasi perusahaan kelas dunia, berada di atas USD15 miliar per tahun seperti ExxonMobile. Selain itu, tambah dia, cadangan minyak Pertamina hanya 1.500 oil ekuivalen.Baca:Menurutnya, kebutuhan energi nasional di Indonesia, di mana baurannya bisa dari hidrokarbon migas, kelistrikan (electricity), atau energi terbarukan. Oleh karena itu, kebutuhan minyak dan gas Indonesia sebesar 1,6 juta barel per hari."Indonesia butuh 1,6 juta barel per hari. Produksi minyak Indonesia 800-860an ribu barel per hari dari seluruh Indonesia (dari Exxon, Total, dan lain-lain), di mana separuhnya harus diimpor. Impor ada dua crude dan produk jadi (pertamax atau premium)," jelasnya.Lantas, mengapa harus impor produk jadi? Dia mengatakan kilang di Indonesia ada di enam lokasi dengan kapasitas maksimal produksi hanya 1,040 juta per hari.Baca:"Namun kenyataannya dipotong untuk perawatan kilang, sehingga hanya 900an ribu barel per hari, enggak maksimum karena untuk maintanance, perbaikan, dan lain-lain. Itu normal. Kalau produksi enggak sampai ya masih kurang, yakni sekitar 700 ribu barel per hari (yang diimpor)," paparnya.Oleh karena itu, dari sisi produsen, produksi bahan bakar minyak (BBM) mempunyai dua tantangan yakni soal kualitas dan kuantitas (jumlah) BBM. Kualitas BBM mengikuti dua hal (aspek teknologi permesinan seperti kendaraan atau pabrik dan kapal, dan aspek lingkungan)."Ada batasan yang di-drive oleh global climate, isu lingkungan. Teknologi arahnya ke kemampuan bahan bakar untuk efisiensi dan mesin teknologi tinggi (soal oktan number, di mana semakin tinggi semakin bagus untuk kelas tinggi seperti mobil balap atau berkecepatan tinggi). Efisiensi seperti dipakai untuk kecepatan tinggi lebih bagus," ujarnya.Dia mengatakan, dilihat dari sisi sudut pandang lingkungan yakni jangan mencemari lingkungan. Sehingga ketika keduanya digabung muncul standarisasi (euro -lembaga yang menerbitkan atau mengatur bahan bakar- harus memenuhi standar euro 1-6), yang mengatur oktan number."Maksimalnya berapa. Euro 5 sulfur tidak boleh lebih dari 5%, dan euro 4 tak boleh lebih dari 500 ppm. Saat ini jumlah kilang masih terbatas dan jumlah produksi masih terbatas," pungkasnya.(AHL)