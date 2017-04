RUPTL 2017-2026 Fokus Efisiensi Penyediaan Listrik

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyatakan telah mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1415 K/20/MEM/2017 yang berisi penesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2017 - 2026.



Dalam RUPTL terbaru ini, Jonan menggariskan bahwa penyediaan listrik dalam sepuluh tahun yang akan datang akan mengutamakan efisiensi. Sehingga listrik yang dihasilkan menjadi lebih murah.

"Revisi RUPTL juga menetapkan target terbaru infrastruktur ketenagalistrikan, mengoptimalkan pemanfaatan energi setempat untuk pembangkitan tenaga listrik serta pemilihan teknologi yang lebih efisien sehingga dapat menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik," kata Jonan saat coffee morning di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin 10 April 2017.Jonan menjelaskan, dalam RUPTL 2017-2026, target bauran energi untuk Energi Baru Terbarukan (EBT) naik dari sebelumnya 19,6 persen? menjadi 22,5 persen pada tahun 2025. Hal ini sejalan dengan target di Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)."Pembangkit EBT ditargetkan sebesar 22,5 persen. Pembangkit Batu bara di 2025 ditargetkan 50 persen dari total energi primer, Gas 26 persen dan BBM diharapkan hanya kurang dari 0,5 persen. Sehingga target pembangunan jumlah pembangkit listrik dalam RUPTL 2017-2026 adalah sebesar 125GW di 2025," sebut dia.Kemudian terkait pemanfaatan potensi energi primer per daerah dalam RUPTL 2017-2026, Jonan menuturkan, penggunaan jenis pembangkit di tiap wilayah disesuaikan dengan ketersediaan sumber energi setempat atau yang terdekat. Misalnya, di Sumatera Bagian Selatan didorong membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang karena energi dasarnya yakni batubara masih besar sekali.Pembangunan PLTU di mulut tambang dapat mengurangi biaya pihak ketiga, seperti transportasi. Rencananya, PLN akan mengembangkan 7.300 MW PLTU Mulut Tambang yang akan dibangun di Kalimantan sebesar 1.600 MW dan 6.700 MW di Sumatera."Pemerintah fokus pada least cost basic energy, mendorong semua daerah memakai energi dasar yang paling kompetitif," ucap dia.Ia juga menambahkan, jika pembangunan PLTU di Papua dan Maluku menjadi kurang efisien karena biaya angkut batu bara yang mahal. Berbeda dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat yang kaya akan batu bara."Dengan demikian Biaya Pokok Produksi (BPP) Pembangkitnya lebih kompetitif sehingga harga listrik bisa terjangkau," pungkas dia.(SAW)