Musim Haji, Pertamina Tambah Pasokan Avtur di Bandara Surabaya & Lombok

Metrotvnews.com, Surabaya: PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V Jatim Balinus menambah pasokan avtur di dua bandara di bandara internasional Juanda Surabaya dan bandara internasional Lombok. Tambahan avtur itu sebanyak 434 kiloliter (kl) per hari menjadi 1.594 kl per hari, dari rata-rata penyaluran regular harian sebesar 1.160 kl per hari.



"Tambahan avtur yang kami siapkan sebanyak 69 persen dari rata-rata penyaluran normal harian untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar musim haji 2017," kata Area Manager Communication dan Relation Pertamina Jatim Balinus Heppy Wulansari, dalam pesan tertulisnya kepada Metrotvnews.com, Sabtu 29 Juli 2017.

Menurut Heppy, Depo Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Juanda dalam kondisi normal melayani sekitar 200 pesawat dengan rata rata penyaluran harian sebanyak 1.050 kl. Pada musim haji 2017 ini, Pertamina menambah konsumsi harian menjadi 1.450 kl atau naik sebanyak 38 persen dari konsumsi harian normal.Untuk penerbangan haji, bandara Juanda Surabaya melayani empat penerbangan dalam sehari, dan jumlah kloter yang akan dilayani sebanyak 83 kloter. Sementara embarkasi Surabaya penerbangan haji berlangsung 28 Juli hingga 25 Agustus 2017, dan kepulangan haji pada 7 September hingga 5 Oktober 2017."Untuk pengisian di bandara Juanda Pertamina memanfaatkan enam Hydrant Dispenser yang tersedia baik di terminal TI dan T2 dan penggunaan 11 refueler," ujarnya.General Manager Pertamina Marketing operation Region V, Herman MZ, menambahkan bahwa penambahan ini untuk memenuhi kebutuhan penerbangan haji di bandara internasional Juanda dan bandara internasional Lombok."Pertamina memastikan kelancaran dan ketersediaan pasokan avtur selama musim Haji 2017, serta pendukung lainnya dengan harapan dapat memberkan rasa aman dan nyaman baik pihak yang melayani kegiatan serta jamaah hajinya," kata Herman.Sementara di bandara internasional Lombok, DPPU Lombok dalam kondisi normal melayani 36 penerbangan dengan rata-rata penyaluran harian sebanyak 110 kl. Dengan penambahan penerbangan haji ini konsumsi harian bertambah menjadi 114 kl, atau naik sebanyak 31 persen dari konsumsi harian normal.Sedangkan untuk penerbangan haji di bandara internasional Lombok hanya ada satu penerbangan dalam sehari dengan jumlah kloter sebanyak 10 dengan pesawat B747-400. Pengisian avtur di bandara internasional Lombok didukung oleh lima refueller. Untuk embarkasi Lombok penerbangan haji berlangsung 11 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2017 dan kepulangan haji 22 September hingga 5 Oktober 2017.(AHL)