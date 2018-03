Asosiasi Batu Bara Dukung Kebijakan DMO Pemerintah

Jakarta: Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mendukung kebijakan pemerintah penetapan harga ‎batu bara untuk dalam negeri atau domestic market obligasi (DMO) sebesar UDSD70 per ton untuk nilai kalori 6.322 GAR.



Keputusan penetapan harga tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19/2018 tentang Perubahan Kedua Permen ESDM No. 7/2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.

Menurut Permen tersebut, harga USD70 per ton berlaku untuk batu bara dengan nilai kalori 6.322 kcal/kg, Total Moisure 8 persen, Total Sulphur 0,8 persen dan Ash 15 persen.



Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia‎ mengatakan, APBI secara umum mendukung keputusan pemerintah untuk menjaga harga tarif listrik tidak naik hingga tahun depan, meskipun hal ini menekan pendapatan perusahaan batu bara.



"Dampaknya pamasukan perusahaan menjadi berkurang karena harga batu bara tidak mengikuti harga pasar, tetapi kami mendukung keputusan pemernitah yang bertujuan untuk tidak menaikkan tarif listrik bagi masyarakat hingga 2019 nanti‎," kata Hendra dalam keterangan resminya, Minggu, 18 Maret 2018.



Meskipun harga sudah ditetapkan‎, bilang Hendra, peraturan tersebut tidak berlaku surut, sehingga kontrak-kontrak penjualan antara PLN dengan perusahaan batu bara sebelumnya menggunakan perjanjian awal.



Sementara sebagian besar batu bara yang dipakai PLN bukan batu bara berkalori tinggi, rata-rata nilai kalorinya di bawah 5.000 kcal/kg. Dengan demikian harga jual batubara ke PLN sebenarnya lebih rendah dari USD 70 per ton atau sekitar USD 35-40 per ton.



Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) harga batu bara untuk listrik dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).



"PP sudah ditandatangani. Itu jadinya PP Nomor 8 Tahun 2018. Sudah (ditandatangani)," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N Sommeng.



Andy menyebutkan di dalam regulasi tersebut menjelaskan secara umum mengenai harga batu bara saja. Sedangkan untuk harga pastinya dan rincian berapa lama harga DMO batu bara untuk listrik itu berlaku disusun oleh regulasi turunannya yaitu Peraturan Menteri (Permen) ESDM.



"Permennya kalau siang ini sudah selesai dibahas sama bagian hukum dan Direktorat Jenderal Minerba, saya kira akan keluar juga besok paling cepat," tutup Andy.





(SAW)