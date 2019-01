ICP Desember Turun Jadi USD54,81/Barel

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan rata-rata harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) pada Desember sebesar USD54,81 per barel. Harga tersebut turun USD8,17 per barel dari USD62,98 per barel pada November 2018.



Sementara untuk rata-rata ICP SLC pada Desember 2018 mencapai USD55,63 per barel, turun sebesar USD8,30 per barel dari USD63,93 per barel pada bulan sebelumnya.

Mengutip laman Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat, 4 Januari 2019, penurunan harga minyak tersebut terjadi lantaran penurunan harga minyak mentah utama di pasar internasional.



Berdasarkan publikasi International Energy Agency (IEA) Desember 2018, produksi minyak mentah OPEC di November 2018 mengalami peningkatan sebesar 100 ribu barel per hari dibandingkan bulan sebelumnya. Serta proyeksi pasokan minyak mentah negara-negara Non-OPEC di kuartal IV-2018 meningkat sebesar 180 ribu barel per hari menjadi 61,2 juta barel per hari.



Lalu berdasarkan publikasi OPEC pada Desember 2018 produksi minyak mentah non-OPEC di November 2018 mengalami peningkatan sebesar 440 ribu barel per hari dibandingkan bulan sebelumnya.



Selain itu penurunan harga minyak internasional karena kekhawatiran pasar atas melemahnya perekonomian global akibat eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, serta ketidakpastian Brexit. Selain itu nilai tukar mata uang USD cenderung menguat dibandingkan mata uang utama dunia lainnya.



Sementara untuk kawasan Asia Pasifik, penurunan harga minyak mentah dipengaruhi oleh melemahnya perekonomian Tiongkok yang diindikasikan dengan lemahnya pertumbuhan penjualan ritel dan lemahnya pertumbuhan output industri. Serta, melemahnya permintaan minyak mentah jenis direct burning dari Jepang akibat penggunaan bahan bakar pengganti dan kondisi cuaca yang lebih hangat.



Berikut perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama di pasar internasional pada Desember 2018:

- Dated Brent turun sebesar USD7,35 per barel dari USD64,74 per barel menjadi USD57,39 per barel.

- WTI (Nymex) turun sebesar USD7,71 per barel dari USD56,69 per barel menjadi USD48,98 per barel.

- Basket OPEC turun sebesar USD6,88 per barel dari USD65,33 per barel menjadi USD58,45 per barel.

- Brent (ICE) turun sebesar USD8,28 per barel dari USD65,95 per barel menjadi USD57,67 per barel.





