Tarif Listrik Indonesia Sangat Kompetitif di ASEAN

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut tarif dasar listrik di Indonesia masih sangat kompetitif bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Vietnam.



Berdasarkan data Juni 2018, tarif tenaga listrik di Indonesia bagi pengguna rumah tangga nonsubsidi dikonversikan sekitar USD0,11 per kWh. Angka itu masih lebih murah dibanding tarif listrik rumah tangga di Thailand yang mencapai USD0,12 per kWh, Filipina USD0,18 per kWh dan Singapura USD0,19 per kWh.

Untuk tenaga listrik konsumen bisnis menengah, tarif di Indonesia dan Thailand adalah USD0,11 per kWh, lebih rendah dibandingkan Filipina yang tercatat USD0,12 per kWh, Vietnam dan Malaysia USD0,13 per kWh dan Singapura yang mencapai USD0,14 per kWh.



Bahkan, untuk jenis pengguna bisnis besar, tarif tenaga listrik di Indonesia termasuk yang termurah se-Asia Tenggara yakni USD0,8 per kWh.



Jumlah tersebut berada sedikit di bawah Malaysia dengan USD 0,9 per kWh dan jauh di bawah Thailand yang sebesar USD 0,11 per kWh, Filipina dan Vietnam USD 0,12 per kWh serta Singapura yang mencapai USD 0,14 per kWh.



Adapun untuk jenis pengguna industri menengah, tarif di Indonesia dan Thailand seimbang di angka USD0,8 per kWh, lebih rendah dari Filipina USD0,11 per kWh dan Singapura yang mencapai USD0,13 per kWh. Indonesia hanya sedikit lebih mahal dari Vietnam yang tercatat hanya USD0,7 per kWh.



Sementara, untuk pengguna industri besar, Indonesia memiliki rata-rata tarif sebesar USD0,7 per kWh, berada di atas Thailand USD0,8 per kWh, dan Filipina USD0,11 per kWh.



Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan Indonesia akan bisa semakin kompetitif di masa depan ketika proyek 35 ribu megawatt telah sepenuhnya beroperasi.



“Tidak hanya kompetitif, tarif listrik di Indonesia juga paling stabil dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Pemerintahan negara di ASEAN sudah beberapa kali menaikkan tarif listrik. Sementara, kami tidak ada perubahan tarif, bahkan kami optimis akan ada tarif yang lebih bersaing bila program 35 ribu MW berjalan sesuai target," ucap Agung.









