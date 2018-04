Jonan Minta Pertamina Utamakan Warga

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menekankan proyek pembangunan peningkatan kapasitas kilang atau refinery development master plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, harus dapat memenuhi kebutuhan warga.



Dia juga meminta Pertamina selaku pengelola, siap mengedukasi masyarakat tentang kegunaan proyek ini. "Karena RDMP Balikpapan ini investasinya besar, Pertamina mulai dari sekarang harus mengedukasi masyarakat kalau (proyek) ini memang dibutuhkan sehingga ketika selesai, Anda (Pertamina) siap," kata Jonan dalam keterangan resminya, Kamis, 26 April 2018.

Ia menekankan, pelayanan harus mengutamakan kepentingan konsumen. Dengan begitu, proyek dengan nilai sekitar Rp68 triliun ini mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minyak dan gas.



"Pola pelayanan sekarang mengalami pergeseran. Perusahaan minyak dan gas semestinya tidak lagi memproduksi apa yang mereka bisa, tapi apa yang lebih dibutuhkan oleh konsumen," ujarnya.



Pembangunan PDMP ini nantinya dapat meningkatkan kapasitas kilang menjadi 360 ribu barrel per stream day (bpsd) dari sebelumnya 260 ribu bpsd, meningkatkan tambahan produksi gasoline Euro 5 sebesar 100 ribu barel per hari (bph), solar 30 ribu bph, dan liquefied petroleum gas (elpiji) sebesar 930 tons per day (tpd).



Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pada Oktober 2018 ditargetkan sudah ada pemenang engineering procurement construction yang saat ini diikuti empat konsorsium. Progres pembangunan akan tetap berjalan untuk main plant. "Oktober akan ada pemenang (award). Dengan durasi proyek 43 bulan, Pertamina yakin RDMP Balikpapan bisa beroperasi penuh pada 2022," ujarnya.



SVP Project Excuation Pertamina Ignatius Tallulembang menjelaskan keberadaan RDMP Balikpapan akan meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi serta mendukung pengembangan industri nasional dengan meningkatkan produksi BBM, non-BBM, dan petrokimia. (Media Indonesia)









(AHL)