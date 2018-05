Menkeu Cek Keuangan Pertamina-PLN sebelum Tambah Subsidi

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan melihat beban PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) sebelum menambah subsidi solar.



Menurut Ani -sapaan akrabnya-, kedua perusahaan tersebut memiliki ketergantungan dengan minyak mentah di mana harga emas hitam saat ini nyaris menembus level USD80 per barel.

"Bedanya dengan harga asumsi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat besar, dari USD48 per barel, kini di atas USD80 per barel (data per hari ini USD79 per barel," ungkap Sri Mulyani, ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.



Oleh karena itu, tambah dia, pihaknya akan melihat struktur biaya kedua perusahaan energi Negara itu yang mengalami tekanan, karena impor minyak sudah mencapai harga tinggi.



"Sedangkan harga yang disubsidi tidak berubah. Kami sedang hitung neraca keuangan PLN dan Pertamina, kebutuhan untuk menjaga, agar BUMN tersebut tetap mempunyai kondisi keuangan yang sehat," jelas Ani.



Dia menambahkan keputusan penambahan subsidi solar akan diketok dalam rapat penyampaian kinerja APBN semester I-2018 bersama DPR.



"Nanti ditetapkan, sedang terus kita bahas. Nanti akan kami lapor ke dewan melalui laporan semester pertama‎ (APBN 2018)," ujar Ani.



Pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana menambah subsidi bahan bakar minyak (BBM) berjenis solar menjadi Rp1.500 per liter, dari sebelumnya hanya sebesar Rp500 per liter.



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto sebelumnya mengatakan usulan perubahan subsidi solar akan disampaikan dalam RAPBNP 2018 yang diajukan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekitar Juli 2018.









(AHL)