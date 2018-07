Pertamina Pangkas Belanja Modal dan Operasional

Jakarta: PT Pertamina (Persero) tengah melakukan efisiensi terhadap belanja perusahaan. Efisiensi dilakukan untuk menjaga tekanan pada neraca keuangan.



Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman mengatakan perseroan menargetkan efisiensi untuk belanja operasional (operational expenditure) sebesar Rp4 triliun sepanjang tahun.

"Realisasinya masih on the track kok, efisiensi sekarang sudah Rp2 triliun," kata Arief ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Juli 2018.



Untuk operasional kegiatan yang dikurangi yakni seperti perjalanan dinas, konsinyering serta kegiatan yang kecil-kecil namun jumlahnya banyak.



Untuk belanja modal (capital expenditure) seperti investasi proyek-proyek, kata Arief, memang terjadi keterlambatan penyerapan, namun Arief memastikan tidak ada proyek yang dibatalkan.



"Capex kan USD6 miliar, setengah tahun kita sudah bisa lihat, tapi saya lupa detailnya berapa, tapi memang beberapa itu kan ada yang belum terealisasi," tutur dia.



Di sisi lain Arief menegaskan meskipun terjadi tekanan pada namun kondisi keuangan perusahaan masih aman dan diakui masih akan mencatat laba untuk semester I.





