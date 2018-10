Pertamina Maksimalkan Ketersediaan Pasokan Energi di Palu

Jakarta: PT Pertamina (Persero) menyatakan telah melakukan berbagai hal (all out) dalam membantu menangani bencana yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.



VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menegaskan Pertamina all out untuk memulihkan pasokan energi di Palu, Donggala, dan sekitarnya yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami.

Ia mengatakan pihaknya telah mendatangkan lebih dari 11 juta liter BBM untuk mengamankan pasokan di kota Palu melalui TBBM Donggala.



Pengiriman BBM ini dilakukan menggunakan empat kapal tanker melalui jalur laut dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Pengiriman BBM tersebut rencananya akan tiba di Palu secara bertahap dalam tiga hari ke depan, mulai Rabu sampai Jumat, 3-5 Oktober 2018.



Empat kapal tanker tersebut membawa berbagai jenis BBM yaitu avtur, solar, premium, dan pertamax. Untuk mendukung proses transfer bahan bakar minyak tersebut, Pertamina juga mengirimkan kapal berbobot mati 35 ribu DWT dari Jakarta untuk melakukan ship to ship operation.



"Pertamina mengirimkan pasokan BBM dan LPG menggunakan seluruh moda transportasi yang memungkinkan baik jalur darat, laut, dan udara," kata Adiatma dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Oktober 2018.



Pasokan BBM tersebut dikirimkan dari terminal BBM di sekitar TBBM yakni TBBM Poso, TBBM Moutong, TBBM Tolitoli, TBBM Parepare, Donggala, Makassar dan Gorontalo di Sulawesi, serta Balikpapan dan Tarakan di Kalimantan.



"Pertamina terus fokus untuk memasok kebutuhan bahan bakar untuk kebutuhan SPBU, pembangkit listrik, telekomunikasi, perbankan, bandara, pelabuhan, Basarnas, TNI, Polri, dan posko dapur umum," tutur dia.



Di sisi lain Pertamina juga telah mendirikan posko peduli di Pelabuhan Pantoloan, Palu sejak Selasa kemarin. Posko tersebut menjadi dapur umum yang memberikan bantuan makanan pada para pengungsi yang beraksud meninggalkan Palu menggunakan kapal laut.



Posko Pertamina Peduli Pelabuhan Pantoloan menyajikan makanan jadi, biskuit, dan air mineral. Selain itu, juga memberikan pelayanan kesehatan. Pertamina menurunkan relawan dapur umum dan layanan kesehatan yang melibatkan pekerja Pertamina dari Kantor Pusat, serta dari seluruh Unit Operasi dan Anak Perusahaan, yang tersebar di seluruh Indonesia dan bertugas secara bergilir.





(AHL)