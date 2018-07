PLN Siap Pasok Listrik ke Industri di Sulawesi

Jakarta: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN siap memasok listrik untuk kegiatan bisnis dan industri di Sulawesi melalui program pembangunan pembangkit 35.000 MW. Pasokan listrik akan dipenuhi terutama untuk industri pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral logam dengan bahan baku nikel.



Industri tersebut saat ini membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar. Untuk itu. PLN melakukan penandatangan perjanjian transaksi listrik dengan 13 investor yang berinvestasi di Sulawesi. Selain itu ada lima investor lain yang akan melaksanakan penandatangana MoU tahap kedua.

Para investor ini membangun smelter, kawasan industri, kawasan perumahan, hingga pengolahan LNG. Adapun investasi yang masuk ini diharapkan memberi efek positif terhadap aktivitas perekonomian di daerah setempat.



Direktur Bisnis Regional Sulawesi PLN Syamsul Huda mengatakan, untuk Sulawesi, PLN telah menambah daya listrik 739 MW dari pembangkit yang beroperasi. Didukung oleh tambahan 1.460 MVA gardu induk dan 815 kms transmisi yang memperkuat sistem kelistrikan.



Menurutnya angka ini akan terus bertambah dalam 10 tahun ke depan. Sesuai dengan RUPTL 2018-2027, PLN akan membangun total 4.848. MW, transmisi 8.269 kms, dan gardu induk 7.103 MWA untuk Sulawesi.



"Dengan progres pembangunan yang baik ini menjadikan Sulawesi memiliki cadangan daya yang sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan investasi di sektor industri termasuk industri smelter," kata Syamsul, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.



Dirinya menambahkan dengan kerja sama antara PLN dan sektor industri ini diharapkan dapat menciptakan efek berkelanjutan di mana terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja dan mendorong roda perekonomian di Sulawesi khususnya dan Indonesia secara umum.



"Kami memiliki semangat yang tinggi untuk terus melayani bapak dan ibu sekalian, karena bagi kami melayani pelanggan adalah kewajiban dan kebahagiaan," tutur dia.



Direktur PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia Jos Stefan Hideky yang merupakan salah satu pelaku industri smelter mengatakan usahanya kini telah teraliri listrik dengan kapasitas 40 MVA. "Mudah-mudahan kerja sama penyambungan listrik untuk industri kami dapat terus dilaksanakan," ujar Jos.



Bupati Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengatakan dengan adanya layanan listrik maka bisa mewujudkan tujuan ekonomi Sulawesi. Sebab banyak kegiatan ekonomi yang membutuhkan pasokan listrik.



Berikut daftar 13 investor dari Sulawesi yang menandatangani perjanjian transaksi listrik di antaranya:



1. Energize 40 MVA untuk PT Huadi Nickel Alloy Indonesia.

2. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) 350 MVA untuk PT Ceria Nugraha Indotama.

3. MoU (Memorandum of Understanding (MoU) untuk kebutuhan 37 MVA PT Sinergi Mutiara Cemerlang.

4. MoU untuk kebutuhan 35 MVA KIMA Maros.

5. MoU untuk kebutuhan 45 MVA Center Point of Indonesia.

6. MoU untuk kebutuhan 35 MVA South Sulawesi LNG.

7. MoU untuk kebutuhan 73 MVA FKS Land.

8. MoU untuk kebutuhan 770 MVA Kawasan Industri Bantaeng.

9. MoU untuk kebutuhan 44 MVA PT Macika Mineral Industri.

10. MoU untuk kebutuhan 100 MVA PT And & Fang Brothers.

11. MoU untuk kebutuhan 45 MVA PT Banyan Tumbuh Lestari.

12. MoU untuk kebutuhan 7 MVA PT Pani Bersama Tambang.

13. MoU untuk kebutuhan 75 MVA PT Gorontalo Minerals.



Sedangkan untuk lima investor lainnya yang akan segera menindaklanjuti penandatanganan MoU dengan PLN pada tahap kedua adalah sebagai berikut:



1. PT Sarana Mineralindo untuk kebutuhan 70 MVA.

2. PT PBI (Mineral Bumi Nusantara) untuk kebutuhan 150 MVA.

3. PT Gorontalo Sejahtera Mining untuk kebutuhan 15 MVA.

4. PT Arafura Surya Alam untuk kebutuhan 31 MVA.

5. Kawasan Ekonomi Khusus Bitung untuk kebutuhan 85 MVA.





