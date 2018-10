Pertamina Lifting Perdana 60 Ribu Barel Blok East Kalimantan-Attaka

Jakarta: PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur ( PHKT) melakukan produksi siap jual (lifting) perdana sebesar 60 ribu barel minyak mentah dari Blok East Kalimantan-Attaka, yang selanjutnya diiolah menjadi BBM di Kilang Balikpapan.



"Lifting minyak mentah pertama ini tepat sepekan setelah operator pengelolaan diserahkan kepada Pertamina," kata Direktur PHKT Feri Sri Wibowo dikutip dari Antara, Rabu, 31 Oktober 2018.

Pada lifting ini, minyak mentah dialirkan melalui pipa dari Terminal Lawe Lawe, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ke Kilang Balikpapan milik PT Pertamina (Persero) dan pada waktu bersamaan PHKT melaksanakan pengapalan pertama dari Terminal Santan untuk produk kondensat (BRC).



PHKT, anak usaha PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), yang mengelola Blok East Kalimantan-Attaka sejak 24 Oktober 2018, setelah alih kelola dari PT Chevron Indonesia Company (CICO). Sedangkan, PHI merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero).



Data pada akhir September 2018, produksi minyak dan kondensat East Kalimantan-Attaka sebesar 13.220 barel minyak per hari (BOPD) dan gas sebesar 69,44 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).







(SAW)