Pasokan Gas PLTGU Cilegon Aman Meski Kontrak CNOOC akan Berakhir

Metrotvnews.com, Banten: PT China National Offshore Oil Company (CNOOC) SES, Ltd menyatakan pasokan gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Cilegon tetap akan meski kontrak akan berakhir di 2018.



Head Gas Operation CNOOC SES, Muhammad Salman mengatakan, operasi CNOOC di blok Ses dan kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) untuk PLTGU Cilegon akan habis pada 2018.



Menurutnya, selama ini pasokan gas ke PLTGU Cilegon berjalan lancar. Oleb karena itu, meski kontrak selesai tidak akan berpengaruh signifikan. Ia mengibaratkan, berhentinya kontrak paling hanya memberi pengaruh administrasi.



"Tidak (beri pengaruh). Cuma sistem administrasi," kata Salman, saat kunjungan site visit PLTGU Cilegon, Banten, Kamis 6 April 2017.



PLTGU Cilegon memiliki kapasitas terpasang sebesar 740 mw. Dalam keadaan normal, PLTGU Cilegon beroperasi dengan kapasitas 650-660 mw. Ketika beroperasi, PLTGU Cilegon membantu kehandalan listrik Jawa-Bali melalui jaringan interkoneksi.



Adapun pasokan gas untuk PLTGU Cilegon berasal dari CNOOC dan PT PGN (Persero). Untuk gas dari CNOOC, pihak PLN telah melakukan penandatanganan PJBG yang berlaku mulai 2007-2018 dengan harga gasnya sebesar USD6,7 sen per MMBTU.



"(Pasokan gas) Jadi kita mengikuti kebutuhan operasi. Operasi minta segini kita kirim. Jadi tidak akan ada kelebihan gas. Sekarang 80 BBTU. Dengan harga USD6,7 sen per MMBTU itu harga 2016. Kita eskalasi," jelas dia.



Terkait dengan kontrak yang akan berakhir, lanjut Salman, CNOOC SES menyerahkan kepada pemerintah. Intinya, sampai saat ini CNOOC SES masih berkomitmen mensuplai pasokan gas ke PLTGU Cilegon



"Ya semoga saja. Tapi serahkan ke pemerintah. Komitmen untuk CNOOC 80 BBTU, dalam jangka waktu kontrak fasa dua 2007-2018. Dengan harga yang disepakati USD6,7 sen per MMBTU," pungkas dia.

