Daftar Kenaikan Harga BBM Shell, Total, dan AKR

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) umum yang diajukan badan usaha hilir seperti PT Shell Indonesia, PT Total Oil Indonesia, dan PT AKR Corporindo.



Berdasarkan surat persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto yang ditujukan kepada petinggi ketiga perusahaan hilir migas swasta tersebut. Ketiganya dapat segera menaikkan harga dengan keputusan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemerintah menyetujui Total dapat mengubah harga BBM per 1 Juni 2018, Shell Indonesia dapat mengubah harga per 8 Juni 2018 dan AKR Corporindo dapat mengubah harga per 10 Juni 2018.



Berikut daftar harga BBM tersebut:



1. BBM AKR Corporindo



2. BBM Shell



3. BBM Total







(SAW)