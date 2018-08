Djoko Siswanto Masuk Kandidat Direksi Pertamina

Jakarta: Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengakui dirinya mendapat panggilan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk ikut fit and proper test sebagai direksi PT Pertamina (Persero).



"Iya saya sudah ikut fit and proper test," kata pria yang akrab disapa Djoksis ini di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin, 13 Agustus 2018.

Djoko mengatakan ada tiga penguji fit and proper test yang mana satu di antaranya yakni Deputi BUMN bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah. Namun demikian Djoko tidak mengetahui jumlah pasti calon direksi yang dipanggil Rini untuk ikut fit and proper test tersebut.



"Saya enggak ingat, enggak tahu karena tesnya sendiri-sendiri," ujar dia.



Adapun untuk hasilnya nanti akan diajukan dan dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Sementara di sisi lain Presiden Jokowi hingga saat ini belum memutuskan tiga kandidat Direktur Utama Pertamina yang telah diajukan oleh Rini.



Saat ini kendali Pertamina diambilalih oleh Nicke Widyawati. Nicke ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pertamina. Saat itu RUPSLB memutuskan untuk mencopot Elia Massa Manik sebagai Dirut Pertamina.



"Ketika disinggung mengenai potensi Nicke untuk naik sebagai definitif, Djoko mengamini. "Bu Nicke ya, ya mudah-mudahan," jelas dia.









