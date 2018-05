Besok, Shell dan Total Boleh Naikkan Harga BBM

Jakarta: Pemerintah menyetujui PT Shell Indonesia dan PT Total Oil Indonesia untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual di Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU) malam ini.



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan dua badan usaha hilir ini boleh menaikan harga BBM-nya mulai pukul 00.00 WIB pada 1 Juni 2018.

"Iya, pukul 00.00 malam (naikkan harga BBM)," kata Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018.



Namun, Djoko menjelaskan, saat ini pihaknya masih mengkaji usulan kenaikan harga BBM Shell Indonesia sebab pemerintah menilai usulan kenaaikannya masih terlalu besar.



Pemerintah membolehkan Shell Indonesia menaikan harga BBM dibawah harga yang diusulkan. "Yang Shell tidak sama dengan usulan dia tapi boleh naik," sebut Djoko.



Sedangkan untuk Total Oil Indonesia, Djoko melanjutkan boleh menaikkan harga BBM sesuai yang usulannya.



"Total (harganya) wajar," ucap Djoko.



Seperti diketahui, dalam surat usulan Shell Indonesia kepada Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Direktorat Jenderal Migas meminta persetujuan kenaiakan harga jual BBM umum sebesar Rp500 per liter untuk jenis BBM Super dan Shell Regular. Sementara untuk jenis BBM V-Power dan Diesel, Shell mengusulkan kanaikan Rp700 per liter.



Sehingga harga Shell Reguler menjadi Rp9.000 per liter, Shell Super seharga Rp9.850 per liter, Shell V-Power sebesar Rp11.250 per liter, dan Shell Diesel sebesar Rp11.150 per liter.



Kenaikan harga ini diusulkan mereka dengan mempertimbangkan penyesuaian harga minyak dunia yang sejak dua bulan terakhir mengalami kenaikan yang signifikan dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.



Sementara dalam surat usulan Total Oil Indonesia kepada Menteri ESDM meminta harga BBM dinaikan dengan kesaran Rp100 sampai Rp350 per liter.



Total mengusulkan harga BBM jenis Performance 90 seharga Rp8.500 per liter, Performance 92 sebesar Rp9.500 per liter, Performance 95 sebesar Rp10.600 per liter, dan Performace Diesel sebesar Rp10.750 per liter.











