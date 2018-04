PGN Bagi Dividen Rp766,27 Miliar ke Pemegang Saham

Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk membagikan 40 persen laba bersih tahun buku 2017 sebagai dividen kepada pemegang saham.



Dengan perolehan laba bersih sebesar USD143 juta sepanjang tahun lalu, maka dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham berjumlah Rp766,27 miliar atau Rp31,61 per lembar saham. Sementara sisanya akan dicatat sebagai saldo laba untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis perusahaan.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menuturkan penetapan besaran dividen tersebut menjadi salah satu hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).



"Dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham berjumlah Rp766,27 miliar," kata Rachmat di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis, 26 April 2018.



Menurut Rachmat, manajemen telah mengoptimalkan penjualan gas bumi dan melakukan berbagai upaya efisiensi sehingga mampu mencetak laba di tengah kondisi perekonomian saat ini.



Sampai akhir tahun lalu, PGN tercatat telah berhasil menyalurkan gas bumi sebesar 1.505 MMSCFD. Seluruh gas tersebut dialirkan melalui jaringan infrastruktur pipa gas sepanjang 7.453 km, kepada 196.221 pelanggan dari berbagai segmen, seperti industri manufaktur dan pembangkit listrik, komersial (hotel, restoran, rumah sakit) dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta rumah tangga yang tersebar di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sorong Papua.



"Tahun ini, PGN akan tetap agresif mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi yang ramah lingkungan, dan lebih ekonomis bagi masyarakat," kata Rachmat.



Menurutnya, PGN terus menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur demi menjangkau dan menyalurkan energi baik lebih banyak lagi ke pelanggan. Seperti proyek pipa gas transmisi Duri-Dumai sepanjang 67 km, termasuk pipa distribusi gas di Dumai sepanjang 56 km, dan pemasangan pipa distribusi di wilayah Gresik sepanjang 11 km.



Selain itu, PGN juga sedang mengembangkan infrastruktur pipa transmisi gas bumi West Natuna Transmission System (WNTS) ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau.



Pergantian Direksi



RUPST hari ini juga memutuskan perubahan pengurus. Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim mengatakan, ada dua komisaris dan satu direksi yang diganti, yakni Fajar Harry Sampurno yang semula menjabat sebagai Komisaris Utama digantikan oleh IGN Wiratmaja Puja dan Hendrika Nora Osloi S sebelumnya komisaris digantikan oleh Hambra. RUPST juga sepakat mengangkat Said Reza Pahlevi untuk mengisi posisi Direktur Keuangan menggantikan pejabat sebelumnya, Nusantara Suyono.



Dengan demikian, berikut susunan Komisaris dan Direksi PGN yang baru:



Direktur Utama: Jobi Triananda Hasjim.

Direktur Keuangan: Said Reza Pahlevi.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi: Dilo Seno Widagdo.

Direktur Komersial: Danny Praditya.

Direktur SDM dan Umum: Desima Equalita Siahaan.



Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: IGN Wiratmaja Puja.

Komisaris: Mohamad Ikhsan.

Komisaris: Hambra.

Komisaris Independen: Kiswodarmawan.

Komisaris Independen: Paiman Raharjo.





