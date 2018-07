Sri Mulyani: Pemerintah Berkomitmen Sehatkan Neraca Pertamina

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut merespons izin Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait aksi korporasi PT Pertamina (Persero) demi neraca keuangan perusahaan.



Ani sapaan akrab Sri Mulyani mengatakan pihaknya bersama-sama dengan Menteri ESDM dan BUMN melihat secara keseluruhan profil pertamina dari kegiatan hulu dan hilir untuk mengetahui neraca keuangan.

Dia mengatakan dari laporan yang diterima pemerintah berkomitmen untuk menyehatkan neraca Pertamina dan tetap menjalankan tugasnya sebagai BUMN penugasan untuk memberikan pelayanan pada rakyat.



"Pemerintah commite untuk membuat neraca Pertamina tetap sehat dan tetap konsekuen pada penugasan yang diberikan. Kita juga meminta manajemen untuk memperbaiki tata kelola, efisiensi, mengurangi kebocoran dan menghilangkan korupsi," kata Ani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Puat, Kamis, 19 Juli 2018.



Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno mengeluarkan surat yang ditujukan pada Direksi Pertamina terkait persetujuan prinsip aksi koorporasi untuk mempertahankan kondisi kesehatan keuangan Pertamina. Dalam surat tersebut ada beberapa poin yang disampaikan di antaranya:



1. Menyetujui secara prinsip rencana direksi untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mempertahankan dan menyelamatkan keuangan perseroan sebagai berikut :

a. share down aset-aset hulu selektif (termasuk namun tidak terbatas pada participating interest, saham kepemilikan, dan bentuk lain) dengan tetap menjaga pengendalian Pertamina untuk aset-aset strategis dan mencari mitra kredibel dan diupayakan memperoleh nilai strategis lain, seperti akses ke aset hulu di negara lain.

b. Spin off unit bisnis RU IV Cilacap dan unit bisnis RU V Balikpapan ke anak perusahaan dan potensi farm-in mitra di anak perusahaan tersebut yang sejalan dengan neraca refinary development master plan (RDMP).

c. Investasi tambahan dalam rangka memperluas jaringan untuk menjual BBM umum dengan harga keekonomian seperti Pertashop.

d. Peninjauan ulang kebijakan perusahaan yang dapat berdampak keuangan secara signifikan dengan tidak mengurangi esendi dari tujuan awal.



2. Direksi agar secara stimulan menyiapkan kajian komperhensif atas tindakan-tindakan korporasi dimaksud.



3. Dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut Direksi dan Dewan Komisaris agar meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.









