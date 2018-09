Percepatan Integrasi PGN-Pertagas jadi Tugas Awal Gigih Prakoso

Jakarta: Gigih Prakoso ditunjuk oleh pemegang saham untuk menduduki jabatan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggantikan Jobi Triananda Hasjim.



Gigih ternyata bukan orang baru di PGN meski sebelumnya Gigih menjabat sebagai Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero).

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo mengatakan Gigih juga ikut aktif dalam diskusi terkait intergrasi holding antara Pertamina (Pertagas) dan PGN. Sehingga saat ini tugas Gigih mengimplementasikan rencana intergarasi tersebut.



"Dirut yang baru bukan orang baru, orang yang sudah pernah ada ke PGN kembali ke Pertamina. Ikut ke dalam staring comite integrasi PGN-Pertamina dan Pertagas. Semua perencanan beliau ikut. Jadi aoa yang direncanakan perlu diakselerasikan untuk bisa membawa manfaat," kata Dilo di Hotel Four Season, Jakarta Pusat, Senin, 10 September 2018.



Dilo mengatakan Gigih mengetahui semua hasil yang telah didiskusikan baik dalam hal vokasi, infrastruktur dan sebagainya yang berhubungan dengan komitmen integrasi PGN-Pertagas.



"Seperti di tempat saya yang ada optimalisasi value baik dari sisi pengelolaan gas harusnya bisa meningkat. Dari sisi aksesibilitas ini lebih mudah akses semua pelanggan tidak hanya pelanggan tertentu. Dari sisi acceptability gas bumi untuk memanfaatkan produksi lokal sehingga bisa menurunkan impor kita," tutur dia.



Lebih jauh Dilo menambahkan pergantian pimpinan direksi yang diputuskan oleh pemegang saham tentu telah melalui pertimbangan yang matang dengan memikirkan kepentingan masyarakat, perusahaan dan lainnya.





(SAW)