Perayaan Natal & Tahun Baru 2018, Konsumsi Elpiji Naik 4%

Jakarta: PT Pertamina (Persero) memperkirakan konsumsi Liquified Petroleum Gas (LPG/elpiji) sepanjang libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, mengalami peningkatan empat persen dibanding konsumsi normal di hari biasa.



SVP Non Fuel Marketing Pertamina Basuki Trikora Putra menyatakan konsumsi elpiji normal di hari biasa mencapai 23,02 ribu metrik ton per hari. Sedangkan pada perayaan Natal dan Tahun Baru bisa menjadi 23,9 ribu metrik ton per hari.

Basuki menuturkan, untuk kenaikannya mencakup konsumsi elpiji subsidi sebesar 90 persen, sedangkan nonsubsidi sebesar 10 persen.



"Untuk elpiji, kalau normal di Desember per hari bisa jual 23,02 ribu metrik ton. Sementara dalam prediksi kita menghadapi Natal dan tahun baru naik empat persen, atau 23.900 metrik ton. Periode sama dari 2016 hanya naik dua persen," kata Basuki di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat, 15 Desember 2017.‎



Meski ada peningkatan, dia mengaku Pertamina bakal memastikan pasokan elpiji akan aman dalam perayaan dua hari raya besar tersebut. Sebab, stok elpiji saat ini masih mencapai 14,5 hari.



"Dengan kenaikan ini, kami tetap menyiapkan produk elpiji yang cukup untuk didistribusikan ke masyarakat. Ketahanan stok 14,5 hari," jelas dia.



Tak hanya itu, lanjut dia, dari rencana yang ada, elpiji impor akan masuk lagi sebesar 44 ribu metrik ton per 16 Desember 2017.



"Kami akan terus menjaga ketersediaan stok dalam jumlah yang cukup. Hingga akhir bulan masih cukup, akan masuk 44 ribu metrik ton," pungkas Basuki.





