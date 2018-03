Pertamina Tetap Nombok Meski Alokasi Subsidi Solar Bertambah

Jakarta: PT Pertamina (Persero) menegaskan meskipun pemerintah sudah menambahkan alokasi anggaran subsidi Rp500 per liter menjadi Rp1.000 per liter, perseroan tetap menombok atas penjualan solar bersubsidi.



Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman mengatakan alasannya patokan harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih jauh di bawah harga minyak dunia yang sudah di atas USD60 per barel.

"Masih (nombok). Kalau harga sekarang itu kan ditetapkan di 2016 itu rata-rata ICP USD 40 per barel. Sekarang hampir USD60 per barel. Jadi ya memang mungkin ada sebagian yang masih kita tanggung," kata Arief di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.



Ia juga menjelaskan, melalui keputusan pemerintah yang menetapkan harga solar bersubsidi tetap Rp5.150 per liter hingga akhir 2019 dan harga minyak dunia saat ini, Pertamina juga telah memperhitungkan selisih dengan harga keekonomian sekitar Rp1.500 sampai Rp1.800 per liter.



Artinya, dengan subsidi yang hanya diberikan Rp1.000 per liter dari pemerintah, Pertamina tetap harus menanggung kekurangannya."(Selisih) Solar Rp1.500 sampai Rp1.800 per liter," sebut dia.



Menurutnya, tambahan alokasi itu akan membantu keuangan perseroan jika kondisi harga minyak di waktu mendatang tidak seperti saat ini. Namun, jika harga minyak terus melambung keuangan Pertamina yang akan tertekan.



"Kalau ada subsidi mungkin masih Rp1.000 lah. Tapi itu dengan kondisi harga minyak sekarang," ujar dia.



"Kita berharap harga minyaknya turun kondisi membaiklah," pungkas dia.





(SAW)