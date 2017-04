Pemerintah Serahkan Pembagian Sharedown Blok Mahakam ke Pertamina

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan sepenuhnya pembagian saham (share down) Blok Mahakam, Kalimantan Timur secara business to business (B to b) antara PT Pertamina (Persero) dan operator existing.



Direktur Jenderal Migas, Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan, terkait permintaan share down PT Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation sebesar 39 persen supaya dibicarakan langsung kepada Pertamina.

Pemerintah tetap pada keputusan awal bahwa pembagian saham Blok Mahakam terdiri dari 10 persen saham untuk pemerintah daerah dan 90 persen saham untuk Pertamina. Pertamina berhak melakukan share down dengan operator eksisting dengan maksimal saham 30 persen."Mahakam itu sudah disebutkan dikeputusan ke pemerintah, bahwa pemerintah diberikan 90 persen, daerah 10 persen, pertamina diizinkan untuk share down dengan existing kontraktor, maksimal 30 persen, tapi b to b," kata Wirat di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa 11 April 2017.Terkait dengan permintaan Total dan Inpex itu, Wirat menjelaskan, jika Pertamina menyetujui permintaan Total dan Inpex, Pertamina harus menyerahkan proposal share down yang baru kepada pemerintah. Setelah itu, pemerintah akan melakukan evaluasi ulang apakah besaran saham itu tepat atau tidak."Kalau sampai situ, nanti Pertamina memberikan proposal ke pemerintah, nanti dievaluasi lagi, apakah bisa atau tidak. Yang jelas ketetapan saat ini keputusan menterinya sampai 30 persen," ungkap dia.Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar juga mengatakan pemerintah lebih setuju jika share down untuk operator eksisting atas blok Mahakam sebesar 30 persen."Mahakam itu prefer 30 persen," kata Arcandra.Sementara saat ditemui, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, sampai saat ini belum ada pembicaran atau surat dari operator existing mengenai niat penambahan besar share down? saham Blok Mahakam?. Didalam perjanjian, operator eksisting diberi waktu sampai dengan 31 Desember 2017 untuk menyatakan minat partisipasi atas Blok Mahakam."Saya belum lihat surat dari Total maupun Inpex. Apakah mereka mau berpartisipasi dalam Mahakam atau belum. Secara resmi ya, bukan hanya omongan," pungkas Syamsu.(SAW)