Energi Mega Persada Jual Gas ke Pertamina

Jakarta: PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) mengungkapkan anak perusahaannya, EMP Bentu Limited, telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) untuk menjual produksi gas ke PT Pertamina (Persero).



Perjanjian yang telah ditandatangani pada 19 Januari 2018 lalu menyatakan antara lain volume gas yang dikontrakkan sebesar 56 TBTU (56 miliar kaki kubik gas) dari 2019-2021.

"Kami berencana memproduksi sekitar 50 juta kaki kubik gas per hari kepada Pertamina berdasarkan kontrak ini, yang akan dimulai di awal 2019," ujar Direktur Utama EMP Imam P Agustino dalam siaran persnya, Rabu, 14 Februari 2018.



Imam menambahkan produksi kepada Pertamina ini merupakan tambahan dari rata-rata produksi saat ini yang sebesar 46 juta kaki kubik gas per hari kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), PD Tuah Sekata (PDTS) and PT Pertamina (Persero) untuk city gas (Pertamina City Gas) di Pekanbaru, Riau sepanjang 2017.



Chief Financial Officer ENRG Edoardus A Windoe menambahkan peningkatan produksi dari blok KKS Bentu ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang.



"Sepanjang 2017 blok KKS Bentu memberikan kontribusi sekitar 28 persen dari total produksi perusahaan. Kontribusi tersebut diharapkan meningkat dua kali lipat di 2019," tambah Deputi Direktur Utama Syailendra Bakrie.



Blok KKS Bentu (Riau, Sumatera) saat ini dimiliki 100 persen dan dioperasikan oleh anak usaha EMP, yaitu EMP Bentu Limited. Rata-rata produksi dari blok tersebut di sepanjang 2017 adalah 46 BBTUD (miliar kaki kubik gas per hari), dan produksi gasnya saat ini dijual kepada PLN dan RAPP di Pekanbaru, Riau.



Adapun sampai dengan kuartal III-2017, blok Bentu diestimasikan memiliki cadangan Terbukti dan Terukur (2P) sebesar 400 miliar kaki kubik gas.





