PLTA Jatigede Beroperasi di 2019

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede berkapasitas 2x55 megawatt (MW) beroperasi di 2019. Proyek pembangkit yang memanfaatkan air Waduk Jatigede ini dapat mendukung sistem kelistrikan Jawa-Bali.



"Jatigede selesai 2019," ucap Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Nasri Sebayang di PLTA Jatigede, Sumedang, Kamis 6 April 2017.

Nasri menjelaskan, progres pembangunan PLTA Jatigede saat ini mencapai 19,04 persen dengan investasi sebesar USD140 juta. Beberapa konstruksi bangunan yang sedang dalam tahap pembangunan diantaranya Adit Tunnel No. 1 and 2, Power Station Silo 1 and 2, Tailrace Surge Shaft, Tailrace Tunnel, Surge Shaft section 2 dan Bifurcation at Silo 2."PLTA Jatigede juga dibangun untuk mengurangi beban SUTT 150 kV Sunyaragi-Rancaekek, meningkatkan green energy mix di sistem Jawa-Bali, menurunkan biaya pokok produksi keseluruhan karena penggunaan energi air, dan estimasi BEP adalah 5 sampai 6 tahun," terangnya.Nasri menambahkan, PLTA ini akan memasok listrik Gardu Induk (GI) Sunyaragi (Cirebon), GI Rancaekek (Bandung) dan GI Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati). PLTA ini terletak di Kabupaten Sumedang yang meliputi Kecamatan Jatigede (Desa Kadujaya, Desa Cijeungjing, dan Desa Karedok) dan Kecamatan Tomo (Desa Cipeles).Dari dua kecamatan tersebut, PLN membebaskan lahan masyarakat seluas kurang lebih 88,75 hektare (ha) dan lahan kehutanan seluas ± 52,78 ha sehingga seluruh luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan PLTA Jatigede adalah kurang lebih 141.53 ha.(SAW)