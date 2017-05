Fahri Hamzah: Kenaikan TDL Membebani Masyarakat

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Pertemuan itu membahas kebijakan pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL).



Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam, perwakilan KSPI mengeluhkan kenaikan dasar listrik yang diterapkan pemerintah sejak awal 2017. Kebijakan tersebut dianggap semakin membebani masyarakat, khususnya para buruh.

Menanggapi hal itu, Fahri mengamini apa yang dikeluhkan oleh perwakilan KSPI dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Menurutnya, efek kenaikan listrik semakin mempersulit neraca rumah tangga masyarakat Indonesia."Itu menyerang neraca rumah tangga masyarakat," kata Fahri, di ruang pertemuan di lantai empat Gedung Nusantara III DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 10 Mei 2017.Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) menyesuaikan harga listrik untuk golongan 900 VA rumah tangga mampu. Penyesuaian tarif listrik ini menyusul rencana pemerintah yang telah diterapkan sejak awal tahun, di mana subsidi listrik dari golongan ini akan dicabut bertahap.Semenjak awal 2017, pemerintah telah menaikkan tarif dasar listrik secara bertahap. Adapun skema perubahan tarif secara bertahap untuk golongan 900 VA rumah tangga mampu sebagai berikut:1. Januari-Februari: Rp791 per kWh.2. Maret-April: Rp1.034 per kWh.3. Mei-Juni: Rp1.352 Rp per kWh.4. Juli: sudah ikut dalam mekanisme tarif adjustment.Dengan kebijakan tersebut, Fahri mewanti-wanti pemerintah. Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikkan harga kebutuhan masyarakat, termasuk tarif dasar listrik, sangat membebani."Pemerintah mengambil keputusan diam-diam akhirnya apa yang terjadi begitu ada geliat seperti ini dan pemerintah seperti lepas tangan. Saya kira apa yang dilakukan KSPI menjadi sinyal kepada pemerintah untuk waspada bahwa ini mulai menyerang neraca rumah tangga, kesejahteraan rakyat, dan daya beli masyarakat," jelas Fahri.Pada kesempatan tersebut, Fahri mengusulkan agar pihak buruh membuat sebuah data terkait pemasukan dan pengeluaran atau neraca rumah tangga buruh. Dengan data tersebut, DPR bisa memperjungkan aspirasi buruh menyuarakan beban hidup semakin berat akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak, seperti kenaikan tarif dasar listrik."Saya kira nanti begitu diserahkan kepada kami, akan didiskusikan, dan kami akan serahkan kepada pemerintah. Saya akan mengirim ke Komisi VII supaya hal ini dibahas," ujar Fahri.(ROS)