Harga Minyak Indonesia September Melonjak USD74,88/Barel

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis realisasi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) untuk September di posisi USD74,88 per barel. Posisi tersebut mengalami kenaikan sebesar USD5,53 per barel dari posisi bulan sebelumnya Agustus yang sebesar USD69,36 per barel.



Mengutip laman resmi Kementerian ESDM, Rabu, 3 Oktober 2018, peningkatan juga terjadi pada harga minyak nasional Sumatran Light Crude (SLC) naik menjadi USD75,38 per barel. SLC naik sebesar USD5,36 per barel dari Agustus sebesar USD70,02 per barel.



Tim harga minyak Kementerian ESDM menyebut peningkatan harga ICP dan SLC tersebut sejalan dengan naiknya harga minyak mentah utama di pasar internasional pada September 2018 dibandingkan Agustus 2018.



Berdasarkan catatan tim harga minyak Kementerian ESDM, untuk periode yang sama Dated Brent naik sebesar USD6,23 per barel dari USD72,62 per barel menjadi USD78,85 per barel. Brent (ICE) naik sebesar USD5,27 per barel dari USD73,84 per barel menjadi USD79,11 per barel.



Sementara WTI (Nymex) naik sebesar USD2,24 per barel dari USD67,85 per barel menjadi USD70,08 per barel. Kemudian Basket OPEC naik sebesar USD4,70 per barel dari USD72,26 per barel menjadi USD76,95 per barel.



Kenaikan harga minyak mentah dunia ini dipengaruhi laporan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) yang mencatat adanya penurunan proyeksi suplai minyak dari negara-negara Non-OPEC pada kuartal ketiga 2018 sebesar 30 ribu bph menjadi 59,64 juta bph.



OPEC juga mencatat tren pertumbuhan perekonomian India yang kian meroket menjadi 7,6 persen sebagai salah satu faktor pemicu peningkatan harga minyak mentah di kawasan Asia Pasifik.



Sementara itu, International Energy Agency (IEA) melaporkan proyeksi permintaan minyak dunia pada kuartal ketiga 2018 terus tumbuh sebesar 200 ribu barel per hari menjadi 99,88 juta bph.

