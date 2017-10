Permintaan Meningkat, ICP September Naik Menjadi USD52,47/Barel

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan rata-rata harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price) September mengalami peningkatan sebesar USD4,04 per barel menjadi USD52,47 per barel dibandingkan Agustus 2017.



Seperti dikutip dari laman Ditjen Migas, Rabu 4 Oktober 2017, peningkatan ini juga terjadi untuk minyak SLC yakni sebesar USD53,17 per barel atau naik sebesar USD4,00 per barel dari USD49,17 per barel pada bulan sebelumnya.

Tim Harga Minyak Indonesia menyatakan, peningkatan harga minyak Indonesia ini sejalan dengan harga rata-rata minyak mentah utama di pasar Internasional pada September 2017 dibandingkan Agustus 2017.



Peningkatan harga minyak mentah utama di pasar internasional ini diakibatkan oleh beberapa faktor yakni pertumbuhan permintaan minyak dunia pada 2017 meningkat sebesar 1,42 juta barel per hari atau lebih tinggi 50 ribu barel per hari dari publikasi sebelumnya. Lalu pada 2018, permintaan minyak dunia diperkirakan tumbuh sebesar 1,35 juta barel per hari, meningkat 70 ribu barel per hari dari laporan bulan sebelumnya.



Kemudian, berdasarkan laporan EIA (Energy Information Administration) USA, tingkat stok distillate fuel oil dan Gasoline AS selama September 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus 2017.



Lalu berdasarkan publikasi OPEC September 2017, pasokan minyak dunia turun sebesar 0,41 juta barel per hari pada Agustus menjadi rata-rata 96,75 juta barel per hari. Pasokan minyak non-OPEC pada Agustus turun sebesar 0,32 juta barel per hari menjadi rata-rata 57,68 juta barel per hari dan pada September 2017, kondisi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017 telah direvisi naik dari 3,4 persen menjadi 3,5 persen.



Kemudian, berdasarkan data Baker Hughes Incorporated dan publikasi OPEC bulan September 2017, untuk minggu ini sampai 8 September 2017, jumlah rig minyak turun tiga unit menjadi 756 rig.



Sementara, untuk kawasan Asia Pasifik, peningkatan harga minyak mentah juga dipengaruhi oleh peningkatan permintaan minyak mentah di Tiongkok, India, dan Korea Selatan dan peningkatan kapasitas operasi kilang-kilang di Tiongkok dan beroperasinya kilang baru Petrochina dan CNOOC.



Adapun harga minyak mentah di pasar internasional lainnya pada September sebagai berikut:

- Dated Brent naik sebesar USD4,41 per barel dari USD51,64 per barel menjadi USD56,05 per barel.

- Brent (ICE) naik sebesar USD3,64 per barel dari USD51,87 per barel menjadi USD55,51 per barel.

- WTI (Nymex) naik sebesar USD1,82 per barel dari USD48,06 per barel menjadi USD49,88 per barel.

- Basket OPEC naik sebesar USD3,75 per barel dari USD49,60 per barel menjadi USD53,35 per barel.





(AHL)