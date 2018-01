Pemerintah Memenangkan Konsorsium Premier Oil untuk WK Andaman II

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak memungkiri memenangkan Konsorsium Premium Oil Far East Ltd-Kris Energy (Andaman II) BV-Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Ltd untuk wilayah kerja Andaman II karena besarnya bonus tanda tangan (signature bonus) yang ditawarkan.



Seperti diketahui wilayah kerja migas Andaman II memiliki tiga peserta lelang, diantaranya adalah Repsol Exloracion SA, Konsorsium yang terdiri dari Premier Oil Far East Ltd-KrissEnergy (Andaman II) BV-Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Ltd, serta PT EMP Tbk. Namun, pemerintah melalui tim penilai memutuskan memenangkan konsorsium untuk mengelola wilayah kerja itu.

"Untuk wilayah kerja Andaman II pemenangnya adalah konsorsium Konsorsium Premier Oil Far East Ltd-KrissEnergy-Mubadala Petroleum," kata Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Ego Syahrial, di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.



Ego menjelaskan tim penilai memenangkan konsorsium karena dinilai lebih unggul dan juga menawarkan bonus tanda tangan serta komitmen pasti lebih tinggi dibandingkan dengan peserta lain.



"Ya itu pengaruh sih (bonus tanda tangan), tapi yang perpengaruh itu dong komitmen pasti, kan banyak kan, pengalaman perusahaan, profibilitas segala macam," imbuh Ego.



Sementara itu, VP Finance & Information Service Premier Oil Erfan Chidir mengatakan memilih wilayah kerja Andaman II karena wilayah kerja itu menarik untuk dieksplorasi. Konsorsium pun siap melakukan penandatanganan kontrak setelah data-data difinalisasi.



"(Teken kontrak) Nanti setelah semuanya difinalisasi," ucap Erfan.



Seperti diketahui, di wilayah kerja Andaman II, Konsorsium Premium Oil Far East Ltd-Kris Energy (Andaman II) BV-Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Ltd memiliki komitmen untuk melakukan satu kegiatan geology and geophysics (G&G), melakukan kegiatan seismik 3-dimensi sepanjang 1.850 Km2, nilai komitmen pasti USD7,55 juta, dan bonus tanda tangan USD1 juta.









