Menkeu: Subsidi Listrik 450 VA Harus Direvisi

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan jika subsidi listrik 450 VA harus direvisi. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 hanya mengalokasikan subsidi ke 19 juta pelanggan. Did alamnya, ada pelanggan yang tidak berhak menerima subsidi ini.



‎"Dalam APBN 2017 kan sudah ditetapkan oleh DPR dalam bentuk UU, untuk beberapa subsidi kan dasar perhitunganya didasarkan kepada kalkulasi seperti elpiji 3 kg itu jumlah rumah tangga yang mendapatkannya. Sebesar 450 VA untuk listrik itu juga jumlahnya diturunkan kalau tidak salah dari 23 juta menjadi 19 juta pelanggan," terang Ani sapaan akrab Sri Mulyani, ‎ditemui dalam acara 'GE Women's Network' di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis 13 April 2017.

Adapun untuk subsidi solar dan listrik 900 VA, lanjut Ani, perlu ada penyesuaian sejumlah asumsi, seperti penerima, harga minyak dan sebagainya.‎"‎Jadi kalau realisasinya tidak sesuai, tentu saja akan menyebabkan jumlah yang harus disediakan oleh APBN menjadi berubah, entah itu karena harga minyak. Harga minyak yang diasumsikan USD45 per barel, kalau jadi USD50 per barel, maka kalkulasi subsidi untuk solar akan berubah," jelas Ani.Di sisi lain, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan juga sempat mengatakan bahwa subsidi elpiji seberat 3 kilogram (kg) memiliki potensi meningkat jadi Rp30 triliun, dari dana yang dialokasikan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 hanya sebesar Rp20 triliun. Artinya‎, dana subsidi tersebut melonjak Rp10 triliun.Terkait hal ini, Sri Mulyani telah membuat perhitungan apabila asumsi yang ditetapkan APBN untuk subsidi energi, termasuk elpiji 3 kg, di mana tidak sesuai fakta yang ada di lapangan. Perubahan anggaran juga harus dibicarakan bersama DPR, karena APBN yang disahkan dalam bentuk UU. Sehingga, nantinya akan masuk dalam pembahasan APBN-P 2017."Kemarin kita juga membuat beberapa kalkulasi apabila jumlah dari penggunanya (elpiji 3 kg) atau harga minyak di luar tidak sesuai dengan asumsi-asumsi. Nanti kita lihat di dalam APBN-P (2017)," kata Sri Mulyani.Sekadar informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memberikan subsidi elpiji 3 kg lewat kartu. Saat ini pemerintah telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai sistem penyaluran bantuan sosial.Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, penyaluran subsidi dengan kartu lebih mudah dikontrol dan diawasi penggunaannya. Apalagi saat ini sistem penyaluran subsidi lewat PT Pertamina (Persero) sulit diawasi karena semua orang bisa membeli elpiji 3 kg."Elpiji 3 kg kan sekarang itu yang disubsidinya itu diberikan kepada distributor atau dari penyalur elpiji itu. Sehingga harga elpiji 3 kg yang bentuknya melon di pasaran itu per kg nya beda dengan 12 kg dan yang 5,5 kg warna pink. Ini yang tidak bisa dikendalikan," kata Jonan.Nantinya keluarga yang masuk kategori penerima bantuan akan mendapat transfer sesuai dengan kebutuhan elpijinya. Dengan begitu uang subsidi yang dikeluarkan pemerintah bisa lebih hemat dan tidak membuat anggaran membengkak."Kalau tidak, alokasi anggaran tahun ini elpiji Rp20 triliun, kami khawatir kalau ini dilepas seperti begini itu prediksi kami di akhir tahun ini saja bisa bengkak jadi Rp30 triliun. Kalau dibiarkan tahun depan jadi Rp40 triliun, di samping harga gas dunia bergerak naik pada saat ini," jelas dia.Dirinya menambahkan, rencana ini sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Saat ini Kementerian ESDM tengah mengkoordinasikan rencana tersebut kepada kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).(SAW)